Moreno cree que la reunión con Sánchez busca una foto con que "blanquear" el cupo catalán

El presidente andaluz, Juanma Moreno, se ha mostrado convencido este viernes de que del encuentro que mantendrá con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "no va a salir nada" porque lo dice la experiencia de reuniones anteriores, y que solo se busca "una foto" para "blanquear la anomalía del cupo catalán".



En una entrevista en Telecinco, Moreno se ha referido al encuentro que va a mantener esta tarde en el Palacio de la Moncloa con Sánchez, sobre el que se ha mostrado escéptico: "Ya le digo que yo tengo prácticamente el convencimiento de que no va a salir de ahí nada", y ha basado su argumento en las dos reuniones anteriores.



Según Moreno, en las reuniones que mantuvieron con anterioridad no se resolvieron "jamas" ninguna de la cuestiones que se plantearon, por lo que tiene la sensación de que este encuentro de hoy es más "un fuego de artificio, una parte más publicitaria que tiene Moncloa, para blanquear la situación que se vive en Cataluña".



"Ahí nos meten a los presidentes. A cada uno nos van a decir una cosa distinta, sin saber el de un lado lo que le han dicho al otro, sin que los órganos que tenemos constitucionalmente establecidos como el Consejo de Política Fiscal y Financiera o la Conferencia de Presidentes hayan sido convocados", ha subrayado el presidente andaluz.



Moreno ha insistido en que no tiene esperanzas de que "salga algo bueno" del encuentro sino que será "una foto" que tanto a Sánchez como a su equipo les parece que va a ser positiva cuando no va a ser nada más que un intento de "blanquear una situación anómala" que se está produciendo en nuestro modelo constitucional "con el cupo catalán".



Ha lamentado que a horas de que se produzca el encuentro no tenga aún el orden del día y ha dicho que, además de escuchar a Sánchez, va a advertirle de que el cupo catalán "rompe" con los principios de la solidaridad y que en estos casos "la pagana" acaba siendo la comunidad andaluza.



Le va a pedir que "recapacite" ante una medida "inaceptable", según el presidente andaluz, quien se ha mostrado convencido de que Pedro Sánchez "tiene miedo" a los órganos multilaterales para debatir con todos.



El presidente andaluz ha insistido en que lo que ha llevado a Sánchez a plantear un modelo singular para Cataluña no es la convicción en el mismo sino "la necesidad la supervivencia política" pero ha advertido de que con ello se "rompe" un sistema que se recoge en el modelo constitucional e institucional y que consiste en la redistribución de la riqueza.



"Le pido que ponga las cartas boca arriba", ha subrayado Moreno, quien ha insistido en que desea que la reunión "salga bien" pero cree que lo que finalmente se pretende son "fuegos de artificio".



Preguntado por la situación del Gobierno de España, Moreno ha dicho que percibe a un Ejecutivo "agotado y paralizado", sin presupuestos, sin capacidad de sacar las leyes adelante en el Congreso, donde ha indicado que está en "clarísima minoría", además de estar "acosado por casos de presunta corrupción".



Ante esta situación, se ha mostrado seguro de que el Gobierno de Sánchez no va a poder aguantar más de un año, de forma que se ha aventurado a decir que en 2025 habrá una convocatoria electoral en España.



Preguntado por la posibilidad de una moción "instrumental" de censura contra el Gobierno por parte del PP, con el apoyo de Junts, ha señalado que considera que es "ciencia ficción", ya que, aunque esta formación procede de la anterior CiU con la que el PP ha tenido buenas relaciones históricas, en la actualidad lo ve "inviable".



Sobre si respaldaba las declaraciones de su compañero Esteban González-Pons respecto a que el Gobierno español contribuyó a un golpe de estado en Venezuela, Moreno ha apuntado que esa fue una expresión "frontal y explícita" y que lo que tiene que hacer el Gobierno es "dar explicaciones" sobre lo que ocurrió en la residencia del embajador español.



En su opinión, hay muchas explicaciones que dar porque se percibe "mucha connivencia" entre el Ejecutivo español, con la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, con una "dictadura" como la venezolana, y cuyas razones "que no logramos entender".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es