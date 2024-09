El jefe de Hizbulá: "El enemigo superó en esta operación todos los límites y líneas rojas"

El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Hasán Nasrala, alertó este jueves de que Israel traspasó todos los "límites" y "líneas rojas" con la explosión de "miles" de aparatos de comunicación que en los últimos dos días mataron a 37 personas e hirieron a casi 3.000 en el Líbano.



"El martes, el enemigo israelí tuvo como objetivo miles de aparatos buscapersonas que fueron denotados al mismo tiempo. El enemigo superó en esta operación todos los límites, las leyes y las líneas rojas, no le importó nada en absoluto", denunció el clérigo chií durante un discurso televisado.



"Algunas de las explosiones tuvieron lugar en hospitales, farmacias, mercados, tiendas, casas, coches, calles donde hay miles de civiles, de mujeres y niños. Quería atacar a los miembros de Hizbulá, pero también tuvo como objetivo a todo el entorno que les rodeaba", agregó.



Según Nasrala, la primera oleada de detonaciones del martes afectó a unos 4.000 mensáfonos, aunque no confirmó que todos explotaran ya que algunos estaban fuera de servicio o no fueron distribuidos, según dio a entender.



De nuevo el miércoles, nuevos aparatos en manos de miembros de la formación explotaron de forma simultánea en varios puntos del país, en esa ocasión "aparatos de radio", explicó el secretario general de Hizbulá.



Mientras todavía no hay una explicación oficial sobre como fueron infiltrados los mensáfonos y radios, el movimiento está investigando "todo" lo relacionado con estos sucesos sin precedentes, incluidas la fábrica, la empresa y el canal de distribución de los aparatos de comunicación afectados.



"Hemos creado varios comités de investigación internos, técnicos, de tecnología para estudiar todas los hipótesis y teorías. Casi hemos llegado a una conclusión, pero necesitamos tiempo para asegurarnos de algunos detalles", reconoció Nasrala.

