Espadas está "centrado" en Andalucía sin ver "abierta o cerrada" la puerta de ser ministro

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha reiterado este jueves que él está "centrado" en su trabajo en Andalucía como líder de los socialistas en esta comunidad, y sobre la hipótesis de ser ministro tras la prevista salida del Gobierno de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, una vez que ha sido propuesta para ser comisaria europea, ha señalado que "no hay puerta ni abierta ni cerrada" al respecto de esa posibilidad, porque "esa es una decisión del presidente" del Gobierno, Pedro Sánchez, que es quien nombra a sus ministros.

En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, Juan Espadas se ha pronunciado así después de que le hayan preguntado si Pedro Sánchez le había ofrecido la cartera de la también ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, una vez que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto a la actual vicepresidenta tercera del Gobierno para dirigir la Vicepresidencia Ejecutiva de Transición Limpia, Justa y Competitiva, así como la cartera de Competencia en el ejecutivo comunitario europeo.

"Qué va", ha respondido el líder del PSOE-A a esa pregunta de si Sánchez le había ofrecido ser ministro, y tras ello ha añadido que ha hablado "de muchas cosas" con el presidente del Gobierno "este verano, y hemos tenido ya varias reuniones de coordinación", pero ha subrayado que "esas cosas el presidente las decide cuando él considera, y todavía no es el momento", porque Teresa Ribera "acaba de ser propuesta" para formar parte del gobierno de la Comisión Europea, y mientras tanto "sigue siendo vicepresidenta" del Ejecutivo español "hasta que todo el proceso culmine".

En todo caso, Espadas ha defendido que la propuesta de Ribera como vicepresidenta y comisaria europea es "una magnífica noticia para España, demuestra nuestro liderazgo en Europa", y la ministra socialista es "una candidata absolutamente idónea para ese puesto de vicepresidenta de la Comisión", y para "todos los retos que ahora mismo tenemos en los temas que ella va a gestionar".

Al comentario de que "deja la puerta abierta" a la posibilidad de ser ministro con esas declaraciones de que "todavía no es el momento" de relevar a Ribera, Juan Espadas ha replicado que "no hay puerta ni abierta ni cerrada", y que "eso es una decisión del presidente del Gobierno", y él está "centrado en lo que tengo por delante, que no es poco, que es el trabajo en Andalucía". "Lo he dicho siempre, y ahí es donde quiero seguir centrado y concentrado", ha remachado.

SOBRE SU LIDERAZGO EN EL PSOE-A

De igual modo, el secretario general del PSOE-A ha sostenido que las posiciones críticas respecto a su liderazgo en el seno de la federación andaluza socialista son "sólo unas poquitas en relación con una inmensa mayoría que defiende y apoya" su proyecto.

"Si no fuese así, ya me habría ido yo, se lo puedo garantizar", ha aseverado Juan Espadas, que a renglón seguido ha subrayado que el Congreso Regional que el PSOE-A deberá celebrar tras el federal de finales de noviembre supondrá una "oportunidad" para "confrontar ideas", y "si hay algún otro compañero o compañera que presenta un proyecto diferente al que yo represento y al que quiero defender, podremos verlo, como ya ocurrió en aquellas primarias" a las que Espadas concurrió en 2021 para convertirse en el candidato socialista a la presidencia de la Junta, en las que obtuvo la "confianza mayoritaria" de la militancia del PSOE-A, según ha valorado.

Juan Espadas ha agregado que en el PSOE "hay democracia, hay debate, hay posiciones críticas, pero la posición absolutamente mayoritaria es que nuestro proyecto político --el que él encabeza-- merece la pena", que "tiene que continuar su tarea y llegar hasta el final para ofrecerle una alternativa de gobierno a los andaluces".

"En eso es en lo que estoy, y estoy convencido de que al final nos va a salir bien", ha comentado Juan Espadas antes de apostillar que la tarea de oposición, como la que él realiza en Andalucía frente al Gobierno del PP-A, "siempre es dura, tiene pocos amigos", así como de señalar que él trata de ejercer la oposición "de forma leal, constructiva, siendo capaz" de mantener una posición "beligerante y crítica" respecto al Ejecutivo de Juanma Moreno, pero a la vez de "contar cuáles" son sus "propuestas" y de "demostrar solidez" para "conseguir la confianza de los ciudadanos".

"En eso es en lo que trabajo", ha incidido Juan Espadas, que ha subrayado que su "voluntad" es la de repetir como candidato del PSOE-A a la Junta, si bien ha remarcado que eso lo "decide la militancia" socialista, hacia la que debe ser "respetuoso", porque tiene "la última palabra".

En esa línea, ha apuntado que Pedro Sánchez, como secretario general del PSOE, "tiene su opinión", pero "los que votan son los militantes andaluces", que son los que deciden, con su voto, los liderazgos y las candidaturas del partido, ha remarcado.

Así, Espadas ha señalado que si su proyecto es "ilusionante", espera concitar "la confianza de todos", y ha remarcado que se está "dejando la piel", estando "convencido" de que va a lograr su objetivo, y de que encabeza "un proyecto mucho mejor que el que representan" el PP-A y su presidente, Juanma Moreno, "para Andalucía", ha abundado.

CONGRESO FEDERAL EN SEVILLA

Por otro lado, Espadas ha justificado que el PSOE vaya a celebrar en Sevilla su próximo Congreso Federal --entre los días 29 de noviembre y 1 de diciembre-- señalando que los sevillanos "somos buenos anfitriones", así como poniendo de relieve que el PSOE de Andalucía concentra a "casi el 25% del censo de la militancia socialista en España", de forma que la federación andaluza es "la más grande" del PSOE en el conjunto del país.

Además, Espadas ha considerado que la elección de Sevilla como sede del Congreso del PSOE es "un gesto del secretario general y presidente del Gobierno", Pedro Sánchez, con la federación andaluza, y está relacionado también con el hecho de que, "si no hay ninguna incidencia, las próximas elecciones autonómicas" que se celebren en España, en el año 2026, serán en Andalucía y en Castilla y León, ha abundado.

Juan Espadas ha añadido que para los socialistas andaluces "no sólo es un gesto" que el Congreso federal se vaya a celebrar en Sevilla, sino que es "una buena noticia, porque va a haber un debate interesante y una ponencia ambiciosa, conectada con la sociedad de este tiempo que necesita abordar retos importantes", y ha concluido señalando que él está "encantado de recibir a todos los compañeros" socialistas "de toda España" en dicho cónclave de finales de noviembre.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es