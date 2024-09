Más de la mitad de los casos leves de alzhéimer están sin diagnosticar

Las demencias ya suponen el 8 % del total de las defunciones que se producen cada año en España, según ha informado este jueves la Sociedad Española de Neurología (SEN), que ha advertido de que más del 50 % de los casos leves de alzhéimer están sin diagnosticar.



En un comunicado con motivo del Día Mundial del Alzhéimer, que se celebra el sábado, esta sociedad ha informado de que el retraso diagnóstico de la enfermedad puede superar los dos años, a pesar de que los nuevos avances tecnológicos pueden mejorar el diagnóstico precoz y certero de la enfermedad.



La SEN ha puesto el foco en el alto infradiagnóstico de la enfermedad, sobre todo en los casos leves, lo que impide que el paciente participe de manera activa en la toma de decisiones.



Según la coordinadora del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la SEN, Raquel Sánchez, "en los últimos años se han dado grandes avances en las técnicas diagnósticas en sangre que permiten mejorar los tiempos de diagnóstico de manera certera", ya que se cuenta con marcadores de la enfermedad de alzhéimer en la sangre.



Además, en el último año, en Estados Unidos, Reino Unido, Japón, China, Israel y Emiratos Árabes se han aprobado fármacos dirigidos contra la proteína amiloide que se acumula en el cerebro de los pacientes, y consigue ralentizar la enfermedad en las fases iniciales.



Sánchez ha valorado que estos medicamentos suponen una nueva etapa en el manejo de la enfermedad si bien ha reconocido que no están exentos de efectos secundarios ni permiten parar totalmente la progresión de la enfermedad.



Esta experta ha mostrado su "preocupación" porque el comité asesor de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) haya recomendado que el primero de estos fármacos (lecanemab) no se aprobase en la Unión Europea por un balance riesgo-beneficio que han considerado desfavorable.



"La no aprobación por parte de la EMA deja a los pacientes de la Unión Europea sin posibilidad de recibir los fármacos y coloca a los centros europeos a la cola en la innovación e investigación en este campo", ha señalado esta neuróloga.



En España, el alzhéimer es la causa más común de demencia y afecta a una de cada diez personas mayores de 65 años, y al 33 % de los mayores de 85. En total, unas 800.000 personas padecen esta enfermedad.



Cada año se diagnostican en España unos 400.000 nuevos casos de alzhéimer, y en más de un 65 % son mujeres.



Además, el 60 % de los cuidadores presentan también morbilidades, principalmente psiquiátricas, como ansiedad o depresión, consecuencia directa de la sobrecarga por el cuidado.

