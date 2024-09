"La alcaldesa de Almería opta por subir impuestos en vez de controlar a concesionarias"

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha expresado su oposición a la nueva carga impositiva anunciada por el concejal de Sostenibilidad Ambiental, Antonio Urdiales, quien afirmó que "lo normal es que el recibo de la basura suba". Velarde afirma que esta subida “no responde a una mejora de los servicios que reciben los vecinos y vecinas de Almería, responde a la política que viene desarrollando el PP en nuestra ciudad de meter la mano en el bolsillo de los almerienses antes de controlar con mano firme a las empresas concesionarias”.

La portavoz socialista se ha mostrado muy crítica porque, en su opinión, “los almerienses no tienen por qué pagar el pato de tener a una alcaldesa y unos concejales que se dedican únicamente a derrochar dinero público en frivolidades y en eventos que tienen como único fin ser escenarios para el postureo”.

Para Valverde, “no tiene sentido que el PP repita una y otra vez con las mismas empresas que prestan un servicio que deja mucho que desear en nuestra ciudad”. “Lo acabamos de ver con la empresa de mantenimiento de áreas infantiles”, ha advertido.

“¿Alguien volvería a contratar a una empresa que le ha hecho un mal servicio? ¡Sería inaudito!”, ha manifestado la portavoz socialista, para remarcar a continuación que “es lo que hace una y otra vez el PP en nuestra ciudad”.

Adriana Valverde ha declarado que “todo parece indicar que el Ayuntamiento va a contratar a la misma empresa que actualmente presta el servicio, a pesar de sus resultados, que lamentablemente todos los vecinos de Almería de todos los barrios conocen” y lo va hacer, ha añadido, “a cambio de un contrato multimillonario por más de 10 años”.

El plan de contratación aprobado por el equipo de Gobierno del año 2024 recoge para la recogida de residuos un presupuesto base de 141,8 millones de euros y para el de la limpieza urbana y playas un presupuesto base de 218,1 millones, ambos por diez años prorrogables a dos más.

Por ello, ha anunciado que el PSOE se opondrá a la subida del recibo de la basura porque el PP ha tenido a lo largo de estos años mecanismos para mejorar esa gestión y evitar así tener que recurrir a una subida, y no los ha puesto en marcha.

Al respecto, también ha mencionado la situación de la planta de compostaje, que se quemó hace más de dos años “y aún no sabemos nada de qué tiene proyectado hacer el Ayuntamiento”.

Valverde ha asegurado que “si en Almería no se recicla más es porque el PP no ha puesto en marcha suficientes medidas para ello, y tampoco se ha dado mucha prisa para solucionar el problema que ha ocasionado el incendio en la planta, en agosto de 2022”. Sobre esta cuestión ha anunciado que el Grupo Socialista ha registrado un escrito para obtener información del Área de Sostenibilidad Ambiental de las actuaciones que ha realizado desde que se produjo el siniestro para la construcción de unas nuevas instalaciones.

Por último, ha asegurado que “el PP es un lastre para la ciudad de Almería, no gestiona, no controla a las empresas concesionarias, no ejecuta los proyectos a tiempo, perdemos fondos europeos por sus constantes retrasos, y encima sus dirigentes tienen el descaro de no asumir su responsabilidad y culpar de su inacción al Gobierno de España”.

