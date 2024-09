Empate sin goles en la vuelta del Bolonia a la élite europea

El Bolonia regresó este miércoles a la Liga de Campeones tras más de medio siglo sin disputar la competición, con un equipo diezmado en el mercado estival y con más ilusión que fútbol, en un partido en el que presentó oficio ante el Shakhtar Donetsk (0-0) para saldar su retorno con un trabajado empate.



Volvió la ciudad de Bolonia a escuchar el himno de la Liga de Campeones 60 años después desde la última vez. Desde 1964 que el equipo no jugaba en la máxima categoría del fútbol europeo y el destino les llevó el primer partido de la nueva 'Champions' a casa, al Renato Dall'Ara. Portería a cero y oficio fueron las mejores noticias ante los campeones ucranianos.



La ilusión de volver al mejor escenario posible hizo olvidar el mal inicio de campaña en Serie A, donde los de Vincenzo Italiano no han ganado todavía. Pero los fantasmas del campeonato doméstico italiano se presentaron muy pronto, en el minuto 3, cuando Posch cometió un penalti evitable y dejó a Sudakov en los once metros.



No era un inicio soñado, pero si una manera de curtirse en su reestreno. De empezar a acostumbrarse para sufrir, para pelear en los momentos más complicados. Y la recompensa al apoyo brindado a su jugador tras el error llegó en forma de parada salvadora de Skorupski, que adivinó las intenciones de Sudakov y se tiró a su derecha, blocando el disparo y manteniendo a raya los peores presagios.



Desde momento, el Bolonia fue otro. Con sus limitaciones, atascado por momentos en la fase de construcción y limitado en algunas acciones defensivas, pero más protagonista con el balón que el combinado ucraniano. Los de Vincenzo Italiano fueron creciendo por fuera ante la poca creatividad por dentro, pero el Shakthar también supo cerrar a Ndoye y Orsolini en los carriles.



No presentó excesiva batalla el combinado ucraniano, incapaz de superar el muro levantado por el colombiano Jhon Lucumí en defensa y mermado también por las prontas lesiones de Konoplya y Sikan, sustituidos en la primera mitad. Entró Vinicius Tobías por el carril derecho, pero no generó apenas peligro.



Si lo generó el argentino Santiago Castro en una ocasión clarísima en la primea mitad que erró ante Riznyk. El meta se hizo grande y con un paradón abajo evitó el primer tanto de los boloñeses.



No tan clara, eso sí, como la que gozó Fabbian nada más comenzar la segunda mitad. Una oportunidad gigante para los locales, un disparo que pudo valer los 3 puntos en un estreno soñado. Peinó Nikola Moro dentro del área y le quedó el balón botando a Fabbian. Solo delante del portero. Tuvo tiempo para pensar y decidió la potencia sobre la colocación. Y Riznyk volvió a salir victorioso tapando el fusil del italiano.



No llegó el gol, aunque lo rozó en dos saques de esquina en el tiempo añadido. Pero tampoco encajó en un inicio de competición trabajado. Este Bolonia no es el mismo que brilló la temporada pasada a las órdenes de Thiago Motta. Sin el técnico, sin Calafiori o sin Zirkzee es mucho más complicado. Pero sí es un equipo que se refugió en el grupo, en el colectivo, para regalar un punto a la afición en su vuelta a lo más alto.



-- Ficha técnica:



0 - Bolonia: Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Lykogiannis (Miranda, m.78); Moro (Pobega, m.65), Freuler, Fabbian (Urbanski, m.78); Orsolini (Iling-Junior, m.65), Castro (Dallinga, m.65), Ndoye.



0 - Shakhtar: Riznyk; Konoplya (Vinicius Tobías, m.41), Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Bondarenko (Stepanenko, m.79), Kryskiv, Sudakov (Marlon Gomes, m.79); Eguinaldo, Sikan (Newerton, m.35), Zubkov (Traore, m.79).



Árbitro: Rohit Saggi (Noruega). Amonestó a Posch (m.3), Castro (m.58) por parte del Bolonia; y a Bondar (m.12), Tobías (m.70), Stapenko (m.85) por parte del Shakhtar Donetsk.



Incidencias: Encuentro correspondiente a la primera jornada de la fase liga del nuevo formato de la Liga de Campeones, disputado en el Estadio Reanto Dall'Ara de Bolonia (norte).

