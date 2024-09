El Sparta de Praga regresa a lo grande a la Champions

Casi dos décadas después de su última participación en la principal competición europea de clubes, la Liga de Campeones, el Sparta Praga regresó a lo grande, con un triunfo convincente que pudo ser mayor, ante el Salzburgo, descarte presumible al término de la primera fase.



El conjunto de Praga alargó su buena racha. En la Liga Checa, donde es flamante campeón, acumula cinco victorias y un empate pero no cae en un partido oficial desde que fue superado el pasado mes de marzo, contra el Liverpool, en la Liga Europa.



En su puesta de largo en la champions se dio un festín y ya cuenta con un triunfo en el torneo. Disfrutó del enorme acierto que le acompañó desde el principio. De hecho, a los dos minutos, tomó ventaja. Un tiro del finlandés Kaan Kairinen fue parada por Janis Blaswich pero el rechace los aprovechó el finlandés Kaan Karinen que no perdonó y llevó el balón a la red para firmar uno de los goles más rápidos de la historia del Sparta Praga.



Dos minutos después tuvo el segundo ya en un desacierto visitante, con su portero fuera del área y la pelota en los pies de Haraslin que desde lejos probó suerte. Rozó el poste como el cabezazo del nigeriano Victor Olatunji al cuarto de hora.



No había noticias del Salzburgo, un equipo más habitual en la Liga de Campeones que disputó, de hecho, el pasado curso. Desbordado del todo, lastrado por la derrota del fin de semana pasado en su liga, contra el Rapid, encajó el segundo al borde del descanso. Un centro largo, bombeado, un poco al azar de Filip Panal cayó a los pies del nigeriano Victor Olatuji que solo ante el meta firmó el segundo.



No le sirvió el descanso para reaccionar al Salzburgo que no mejoró con la entrada de Mamady Diambou.



El tercero llegó en el 57. Lo firmó el albanés Oazim Laci que recibió dentro del área la pelota de Olatunji y tras sortear con sangre fría a defensas y portero, marcó a puerta vacía.



Desatado, el equipo del danés Lars Frijs pudo hacer mucho más daño. VeljkoBirmancevic tuvo el cuarto que evitó el meta Blaswich y también Ermal Krasniqi, que rozó el palo. No hubo más.



Tuvo bastante el Sparta que regresó con éxito a la Champions ante un decepcionante adversario. El Sparta jugará la segunda fecha con el stuttgart. El Salzburgo espera al Brest.



-- Ficha técnica:



3 - Sparta Praga: Peter Vindahl; Martin Vitík, Filip Panak, Jaroslav Zeleny; Ángelo Preciado, Qazim Laçi (Lukas Sadilek, m.84), Kaan Kairinen, Tomas Wiesner (Matej Rynes, m.72); Veljko Birmančević, Victor Olatunji (Albion Rrahmani, m.64) y Lukáš Haraslin (Ermal Krasniqi, m.72):



0 - Salzburgo: Janis Blaswich; Amar Dedic, Kamil Piatkowski, Hendry Blank, John Mellberg (Mamady Diambou, m.46), Nicolas Capaldo, Stefan Bajcetic (Petar Ratkov, m.83), Bobby Clarck (Lucas Gourna Douath, m.66); Nene Dorgeles (Adam Daghim, m.57), Oscar Gloukh y Moussa Kounfolo Yeo (Kamir Konate, m.57).



Goles: 1-0, m.2: Kaan Kairinen; 2-0, m.42: Victor Olatunji; 3-0, m.57: Oazim Laci.



Árbitro: Rade Obrenovic (SLO). Mostró tarjeta amarilla a Lucas Gourna-Douath, del Salzburgo y a Martin Vitic del Sparta Praga.



Incidencias: encuentro de la primera jornada de la Liga de Campeones disputado en el Arena de Praga ante unos 18.000 espectadores.

