Andrea y los ODS

Uno de los momentos más complicados que como docente he tenido fue hace unos años, cuando me invitaron a impartir una charla en un curso de primaria sobre los ODS, es decir sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Antes de empezar ya me cuestionaba cómo había sido capaz de aceptar aquel difícil reto y como saldría de ello. Apenas había empezado a justificar mi presencia cuando una pequeña e inquieta niña, se presentó como Andrea y sin más me espetó que le explicase qué era el Desarrollo Sostenible.

Entonces me remití a contarle la Fábula de Esopo, aquella en la que competían en una singular carrera una arrogante liebre y una tenaz tortuga. Sin desvelarle el final, le revelé el símil de que la liebre era la humanidad y la tortuga nuestro planeta, y que el desarrollo de la humanidad iba mucho más deprisa que los procesos de la Naturaleza. Entonces le pedí que ella misma inventase el final de la carrera. Lo más sorprendente fue su manera de interpretar la moraleja: si no le damos la mano a la tortuga no llegaremos juntos a la meta.

La vida está cargada de casualidades. Dentro de unos días los mandatarios del mundo se reunirán en Nueva York para celebrar la Cumbre del Futuro. En ella se repasará el cumplimiento de esos 17 ODS marcados en la agenda para 2030. Si analizamos los informes preparatorios, el suspenso está garantizado. Solo el 16 % de las metas de los ODS están en vías de alcanzarse para 2030, y el 84 % restante muestra un progreso limitado o incluso un retroceso. El Secretario General de la ONU lo sentencia bien claro, si no actuamos ahora la Agenda 2030 podría convertirse en el epitafio del mundo que podría haber sido.

Andrea Spada es una profesora de nuestra Facultad de Derecho, tan inquieta como aquella niña de idéntico nombre. Como un prolegómeno de la esperada Cumbre ha logrado, en silencio y sin alharacas, reunir aquí a un extraordinario panel de expertos. El objeto hablar sobre las aportaciones de las distintas disciplinas al avance de esos objetivos para la sostenibilidad.

Desde la Academia, no hay excusa que valga para no tener ambición, como afirmaba Antonio Guterres. Nunca hemos tenido tal abundancia de conocimientos, tecnología y recursos para lograr poner fin a la pobreza y salvar el planeta. Nunca hemos tenido una responsabilidad tan alta para plantear medidas audaces.

Aquella niña era el futuro y esperemos que ella ilumine a los mandatarios para que logren un pacto robusto y duradero entre la liebre y la tortuga.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es