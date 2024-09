ERC alerta a Sánchez de que hay un "bloque nuevo" de PP, Vox y Junts contra el Ejecutivo

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha alertado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que esta legislatura se está conformando "un bloque nuevo de derecha y ultraderecha" en el que, además de PP y Vox, ha incluido a Junts.



"Ya han perdido 35 votaciones, muchas de ellas por este bloque. Ayer mismo en ese voto miserable contra la regulación del alquiler que afecta a tantísima gente", ha dicho en referencia a la toma en consideración de una proposición de ley de Sumar, en la que Junts cambió su voto a última hora al pasar de la abstención al no.



En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Rufián ha preguntado a Sánchez cuánto cree que va a durar la legislatura y le ha alertado de que hay un "fantasma" de "derecha y ultraderecha" que recorre el hemiciclo.



"Llevan meses diciendo, no, Junts no se va a atrever. No, hombre, Junts no puede ir con quienes pegaron a los catalanes el 1 de octubre. No, hombre, Junts no puede ir con quienes niegan la nación catalana. No, no pueden. Desconocen absolutamente la capacidad, la enorme capacidad mediática de blanqueamiento de esta gente", ha añadido el portavoz de ERC.



En su respuesta, Sánchez no se ha referido explícitamente a Junts, ha reivindicado el trabajo de ERC y ha insistido en su voluntad de agotar la legislatura.



"Las legislaturas, según mandata la Constitución, son 4 años. Por tanto nos quedan 3 años hasta el final de esta legislatura", ha dicho.



Además, el presidente del Gobierno ha recordado que en la anterior legislatura se aprobaron 200 leyes y en la actual, sin haber cumplido un año al frente del Gobierno, han aprobado ya 12 proyectos de ley entre reales decretos, leyes y proyectos de ley.



Por otro lado, ha destacado que el Gobierno ha logrado "normalizar una situación que nos vino heredada" con medidas "muy difíciles de explicar para la opinión pública española".



Y ha mencionado el pacto entre los socialistas y ERC para la financiación en Cataluña que, según ha dicho, "avanza en federalismo y en corresponsabilidad fiscal".

