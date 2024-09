El Aston Villa vuelve a lo grande

Tras 41 años de espera, el Aston Villa está de vuelta en la Liga de Campeones. Más de cuatro décadas tuvieron que aguardar los de Birmingham para saborear una victoria en la máxima competición continental, pero la espera mereció la pena. Triunfo por 0-3 ante el Young Boys y mensaje claro de los de Unai Emery: no están aquí solo de paso.



Los 'Villanos', con los tantos de Youri Tielemans, Jacob Ramsey y Amadou Onana, superaron su primer obstáculo en esta renovada fase de grupos y sumaron los tres puntos en la visita a Basilea.



El Young Boys, sin grandes nombres, se apoyó en su grada para dar unos veinte minutos de buen juego, con arreones desde lejos, que pronto quedaron en nada en cuanto la estrategia de Emery y los suyos funcionó.



En un córner, John McGinn encontró en el segundo palo a Tielemans, que bajó la pelota y antes de que se le echaran los suizos encima, la cruzó a la red mientras caía.



El golazo abrió en canal al Young Boys, que pudo recibir tres goles en diez minutos.



Su defensa era tibia y nerviosa, y en algunos momentos inexplicable, como cuando Mohamed Ali Camara, dentro de su propia área, le cedió la pelota con inocencia al portero. Ollie Watkins apareció para robarle la cartera y a trompicones le dejó el esférico a Ramsey para que marcara prácticamente a puerta vacía.



Eran los primeros goles del Villa en la 'Champions' desde que Peter White anotara en la edición de 1983 en cuartos de final contra el Juventus. Un año después de que se proclamara campeón de Europa contra el Bayern de Múnich.



Para lo larga que había sido la espera para un equipo que hace menos de dos años estaba luchando por no descender de la Premier, el partido fue tranquilísimo y pudo acabar en goleada de no ser porque el VAR anuló un tanto a Watkins y otro a Jhon Durán por sendas manos en el inicio de la jugada.



A cinco minutos para el final, el VAR no tuvo nada que decir sobre el golazo de Amadou Onana, que no se lo pensó desde treinta metros y puso la pelota junto al palo derecho del portero del Young Boys.



El siguiente partido de los 'Villanos' en la competición será el 2 de octubre, la reedición de la final de la Copa de Europa en 1982 contra el Bayern.



- Ficha técnica:



0 - Young Boys: Von Ballmoos; Athekame, Cámara, Zoukrou, Hadjam (Conte, m.63); Colley (Virginius, m.63), Niasse (Elia, m.46), Lauper, Monteiro (Males, m.83); Ugrinic y Ganvoula (Itten, m.83).



3 - Aston Villa: Martínez; Bogarde (Diego Carlos, m.46), Konsa, Torres, Digne (Barkley, m.88); Ramsey (Buendía, m.88), Onana, Tielemans (Maatsen, m.88), McGinn; Rogers y Watkins (Durán, m.60).



Goles: 0-1. Tielemans, m.27, 0-2. Ramsey, m.38 y 0-3. Onana, m.86.



Árbitro: Georgi Kabakov (Bulgaria) amonestó a Niasse (m.33), Lauper (m.46), Elia (m.54) y Monteiro (m.79) por parte del Young Boys y a Durán (m.79) por parte del Aston Villa.



Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones disputado en el Stadion Wankdorf (Berna).

