Maíllo (IU): "Damos garantía al desarrollo del plan de regeneración democrática"

El coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha asegurado que con la aprobación del Plan de Regeneración Democrática, “acaba de empezar el camino”, apuntando a la “importancia” del desarrollo de éste en el “pacto que van a hacer el resto de fuerzas del acuerdo de investidura, para que no haya modificaciones y se frustren expectativas”.

Así lo ha confirmado en el programa ‘Acento Andaluz’, presentado y dirigido por Fernando Pérez Monguió, en 7TV Andalucía. “Vamos a estar vigilantes. Desde Izquierda Unida damos garantía de desarrollar al máximo la propuesta de regeneración democrática. Desde las fuerzas del pacto de investidura va a haber consolidación y una mayor audacia”, ha confirmado.

Por otra parte, ha confirmado que “no” le “extraña” la “reacción virulenta del PP y de Vox” porque esta norma “los desnudan, porque no han tenido prisa en que la disposición europea se traspusiera en forma de Ley en España porque son parte interesada”.

En este contexto ha dicho: “Son partidos que están viviendo de la aparición de falsos medios de comunicación, con financiación de las instituciones gobernadas por el PP y antes por PP y Vox; y que tienen interés en intoxicar el debate político. Ahora se van a descubrir las vergüenzas de instituciones como el Ayuntamiento de Sevilla o la Comunidad de Madrid, que financian la vida de medios de comunicación que adolecen de criterios deontológicos”.

Ante la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, este viernes, Antonio Maíllo reconoce que “el estatuto legitima la negociación bilateral” y que sería “sorprendente” que Juanma Moreno “no quiera cumplir el estatuto”.

Todo ello cuando Juanma Moreno ha reconocido que irá “con espíritu colaborativo, pero con pocas expectativas”.

Ha dicho: “En el propio Estatuto de Autonomía se vincula y legitima la negociación bilateral, es decir, que Juanma Moreno lo que está diciendo es que no quiere cumplir el estatuto y sus obligaciones como presidente de la Junta; o que su alineamiento con la estrategia del PP de Madrid le hace desnaturalizar la propia naturaleza como presidente de la Administración Autonómica”.

Igualmente, en cuanto a financiación autonómica, ha vaticinado que no saldrá adelante el concierto con Cataluña. “No estamos de acuerdo con la singularidad de financiación y por eso planteamos un acuerdo federal. Queremos una financiación transparente, justa y no discriminatoria. Sobre estos términos, en el Congreso de los Diputados no va a salir nada que pueda ser una financiación de un territorio sobre otro”, ha espetado.

En cuanto a la regeneración de su partido, Maíllo ha confirmado que “siempre” han estado donde están, “con desgarros y costes en términos de organización, en la recomposición de la unidad”.

Ha valorado: “Hay que reencontrarse con aquellos con los que hubo desencuentro y reconciliarse con los que hubo disputa. En esas claves nos vamos a mover. Somos transparentes. Queremos un sólo espacio. Nuestra gente exige ese instrumento de unidad que frene el avance de la ultra derecha y de la ola reaccionaria en el resto del continente y se siga manteniendo un proyecto progresista”.

