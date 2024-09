Gisèle Pelicot afirmó este martes en el juicio de Aviñón que en los 50 años que vivió con su marido, Dominique, no pudo imaginarse que la violara y que no dudó de él "ni un solo segundo".



"Durante cincuenta años viví con un hombre del que no imaginaba que pudiera cometer estos actos de violación. Él es consciente de esos actos de violación, pero yo no dudé de este hombre ni un solo segundo. Tenía plena confianza en él".

