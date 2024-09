El Rayo da la bienvenida a James remontando a Osasuna

El Rayo, con goles del central senegalés Abdul Mumin, del lateral derecho rumano Andrei Ratiu y del centrocampista Unai López, todos en la segunda mitad, se llevó la victoria con remontada frente a Osasuna, en un duelo especial y con aroma festivo por el debut con la camiseta franjirroja de James Rodríguez, que acaparó todos los focos en su estreno.



Tras dos derrotas seguidas frente a Barcelona y Espanyol, el equipo madrileño saltó al césped dispuesto a cambiar la dinámica ante su afición, que esperaba una noche especial por el debut de su nuevo ídolo, James Rodríguez.



El primero en avisar con cierto peligro fue el Rayo por medio de Sergio Camello, que, a los 19 minutos, recibió un balón dentro del área, se hizo hueco y acomodó con la zurda un disparo que se fue por encima del larguero.



Para entonces ya estaban dentro del estadio los Bukaneros, el grupo de aficionados que ocupan el fondo, que mostró su malestar con los partidos en lunes entrando al estadio en el minuto 15 y dejando desangelado sin sus cánticos esos primeros compases del encuentro.



Osasuna, sin su habitual delantero titular, el croata Ante Budimir, que vino con molestias de atender los compromisos con su selección, encontró un recambio perfecto en Raúl García de Haro, que no desaprovechó la oportunidad y, a los 27 minutos, adelantó a su equipo. Lo hizo al recoger un balón aéreo mal despejado por Abdul Mumin, se marchó de Oscar Valentín y, desde la frontal, lanzó un disparo que no acertó a despejar Augusto Batalla.



El gol fue un jarro de agua fría para el Rayo, que no supo reaccionar al golpe recibido, mientras que Osasuna, bien plantado sobre el césped, se limitó a tratar de no cometer errores en la conducción y hacer daño al equipo madrileño en acciones rápidas.



El descanso le vino bien al Rayo para refrescar ideas y muy pronto, a los cinco minutos de la reanudación, logró la igualada con un potente disparo cruzado con la zurda, casi sin ángulo, de Mumin, que se resarció del sinsabor de la primera mitad mandando el balón a la escuadra izquierda de la portería de Sergio Herrera.



El portero burgalés salvó a Osasuna poco después con una gran estirada a disparo de Isi Palazón pero en el minuto 66 no pudo evitar el segundo tanto, obra de Andrei Ratiu, que se encontró un balón centrado por Pep Chavarría para lanzar un disparo que, con el roce de Pablo Ibáñez, desvió ligeramente la trayectoria haciéndolo imparable.



Osasuna pasó unos minutos de aturdimiento pero pronto supo rehacerse y, decidido al ataque, pudo marcar a los 82 minutos con un remate de Rubén Peña que se estrelló en el poste izquierdo.



El delirio se produjo a los 86 minutos, cuando James Rodríguez, con el diez a la espalda, entró al césped ante cientos de personas inmortalizando el momento con sus teléfonos móviles. El colombiano saltó con muchas ganas y dejó algunos destellos de su calidad en un par de acciones, aunque casi sin tiempo su presencia sobre el césped pasó casi desapercibida.



Cuando el partido languidecía en el tiempo de descuento, el Rayo redondeó el marcador con una buena acción a la contra que terminó con un disparo potente de Unai López desde la frontal al fondo de las mallas.



Ficha técnica:



3 - Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Mumin, Lejeune, Chavarría; Gumbau (Unai López, m.64), Óscar Valentín; Embarba (Isi, m.57), Trejo (De Frutos, m.57), Álvaro García (Sergi Guardiola, m.86); y Camello (James Rodríguez, m.86).



1 - Osasuna: Sergio Herrera; Areso, Boyomo, Catena, Abel Bretones; Torró; Rubén García (Arnaiz, m.76), Moncayola (Rubén Peña, m.76), Aimar Oroz (Ibáñez, m.66), Bryan (Moi Gómez, m.84); y Raúl García (Budimir, m.66).



Goles: 0-1: M.27 Raúl García; 1-1: M.50 Mumin; 2-1: M.66 Andrei; 3-1: M.90+4 Unai López.



Árbitro: Alejandro Quintero González (Comité andaluz). Amonestó a Camello (m.59), Mumin (78) y Unai López (88) del Rayo; y a Bryan (19), Vicente Moreno -entrenador- (20), Moncayola (42), de Osasuna.



Incidencias: partido correspondiente a la jornada 5 de la Liga EA Sports, disputado en el Estadio de Vallecas ante 13.073 espectadores.

