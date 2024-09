Moreno advierte de que no negociará bilateralmente con Sánchez la financiación autonómica

El presidente andaluz, Juanma Moreno, que va a ser recibido el próximo viernes en el Palacio de la Moncloa por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, dentro de la ronda de contactos bilaterales con los presidentes de las comunidades autónomas, ha advertido este lunes de que no va a negociar bilateralmente la financiación autonómica.



En su cuenta personal en la red social X, ha dicho: "Soy claro, defenderé a Andalucía por encima de todo", y ha añadido que dice "sí" al diálogo aunque ha advertido de que no va a negociar de manera bilateral sobre financiación autonómica.



Después de que los presidentes autonómicos del PP acordaran que se reunirán de manera individual con el presidente del Gobierno en el momento que recibieran la invitación, Juanma Moreno ha anunciado que se reunirá el próximo viernes en el Palacio de la Moncloa, un encuentro que se celebrará a las 12:30 horas.



Moreno ha indicado en su mensaje en X que transmitirá al presidente del Gobierno que debe convocar la Conferencia de Presidentes para abordar el sistema de financiación autonómica, una demanda que el presidente andaluz ha vuelto a realizar tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y ERC de una financiación "singular" para Cataluña.



"Andalucía no es más ni menos que nadie", ha manifestado Moreno, un extremo que el jefe del Ejecutivo autonómico ha estado reclamando en las últimas fechas.



La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha explicado también en un audio remitido a los medios que el presidente de la Junta acudirá a la reunión para reclamar a Sánchez "todas las deudas pendientes" con Andalucía, y que le va a explicar que esta comunidad se opone "a los privilegios".



Moreno le indicará, según la también consejera de Economía y Hacienda, que todas las comunidades autónomas necesitan "más fondos" para prestar los servicios públicos "con calidad e igualdad entre los ciudadanos", por lo que es "urgente y necesario" cambiar el vigente sistema de financiación autonómica "pero con todas las autonomías presentes".



"Sin llegar a acuerdos con nadie a espaldas del resto como hemos visto que se ha hecho con la financiación privilegiada para Cataluña", ha lamentado España, quien ha añadido que el Gobierno andaluz sabe que para Sánchez "va a ser incómodo escuchar todo esto, pero la defensa de Andalucía y de los andaluces está por encima de todo".

