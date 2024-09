José María Almoguera tiende la mano a Carmen Borrego: "Claro que quiero a mi madre"

La 'guerra familiar' entre Carmen Borrego y su hijo José María Almoguera continúa siendo uno de los temas más candentes del momento. Después de la exclusiva del nieto de María Teresa Campos dando carpetazo a una posible reconciliación al confesar que no confía en su progenitora y reconocer que no sabe donde termina la madre y empieza el personaje, una excompañera de trabajo de la colaboradora ha salido a la palestra arremetiendo contra ella.

Se trata de Cristina Cárdenas, que en el pasado fue amiga de Carmen y que ha reaparecido en 'Socialité' para 'desenmascarar' a la hermana de Terelu Campos: "Es una persona que vende absolutamente todo y a cualquier persona a cualquier precio. A ella le da igual vender cualquier cosa: a su hijo, a su nieto..." sentencia, afirmando que "vive por encima de sus posibilidades y por ello tiene que vender lo que sea para llegar a fin de mes".

Además, esta mujer sostiene que José María tiene un "trauma" desde pequeño, "un síndrome de abandono", por culpa de Carmen, que aunque va de "buenísima madre", no lo sería para Cristina, que asegura que la conoce muy bien.

Durísimas declaraciones tras las que Almoguera ha decidido salir en defensa de su madre, tendiendo puentes y dejando entrever que la reconciliación no está tan lejos como creíamos tras su exclusiva. Tras afirmar rotundo que "jamás" se ha sentido abandonado por su progenitora, José María no ha podido evitar una carcajada al escuchar que tiene el síndrome del "niño abandonado".

Y respecto a si su madre gasta más de lo que gana y por eso vende a todo aquel que le rodea como ha relatado Cristina Cárdenas, su hijo "no lo cree" así, pero nos ha pedido que le preguntemos a la propia Carmen por este tema.

Dejando en el aire si se ha puesto en contacto con su madre en los últímos días, José María ha respondido con sinceridad a la pregunta de si quiere queriendo a su madre. Y no hay lugar a dudas: "Claro que quiero a mi madre, qué tontería" ha exclamado dejando claro que a pesar de su distanciamiento sus sentimientos por la tertuliana no han cambiado.

Menos expresivo se ha mostrado cuando le hemos preguntado por su tía Terelu Campos y por sus declaraciones asegurando que lo que más le ha dolido de su entrevista han sido sus mentiras. Un reproche al que el joven ha reaccionado con una sonrisa pero en silencio, limitándose a encogerse de hombros.

A pocas horas de asistir a un nuevo evento -está prevista su presencia en el desfile del diseñador Félix Ramiro este lunes por la tarde- José María ha revelado si le está gustando esto de haberse convertido en personaje: "No es que me guste, es que no hay vuelta atrás. No, el gustillo no le he cogido, simplemente te acostumbras" ha reconocido, sin cerrar la puerta a conceder más entrevistas o a sentarse en un plató de televisión. "No lo sé" ha admitido, adelantando que por el momento no tiene ningún proyecto cerrado.

"Si me interesan iré a más eventos y sino no creo. No es que me guste ser personaje público, es que me tengo que acostumbrar, es lo que hay" ha insistido, asegurando que las exclusivas y eventos "de momento no es un trabajo. Un trabajo es otra cosa que llevo haciendo muchos años. Yo de momento no lo hago por trabajo". "Ni por dinero tampoco" ha zanjado -respondiendo así a aquellos que creen que ha atacado a su madre por diner-, cada vez más cómodo ante las cámaras.

