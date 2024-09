Arrancan esta semana las ocho jornadas de huelga en las ITV de Andalucía

El próximo jueves arranca la primera de las ocho jornadas de huelga que UGT y CCOO han convocado en turnos completos para los días 19, 20 y 21, 23, 26, 27, 28 y 30 de septiembre en las ITV andaluzas para reclamar un nuevo convenio colectivo "acorde a la realidad laboral y social" de los empleados públicos de Andalucía.



En un comunicado, los sindicatos han informado este lunes de que los trabajadores de Veiasa, la empresa que explota las ITV en la comunidad andaluza, están sin convenio desde 2012, año que se prorrogó hasta el 2017 cuando se empezó a negociar "y se llegó a un preacuerdo, pero las elecciones y con el cambio de Gobierno "se paró todo".



Según José Manuel Rodríguez Saucedo, de UGT, la administración determinó que para esta huelga hacía falta un 40 % de servicios mínimos y los sindicatos solicitaron la mediación para evitar el conflicto, pero la Consejería de Industria "nos ha dicho no a la mediación" pese a lo cual han tendido la mano a alcanzar un acuerdo.



El responsable regional de UGT FICA ha instado a la Consejería de Industria a que se reúna previamente antes de que empiece el conflicto y ha advertido de que, pese a que la negociación no es fácil, la plantilla "ha demostrado que hay posibilidad de llegar a un acuerdo”.



Han insistido en que es el momento de decir "basta" porque la plantilla "no puede seguir así, han pasado 7 años con un convenio que se firmó hace 16 años, está totalmente obsoleto. Tenemos permisos que no se incluyen ni en el convenio”.



Según han informado ambos sindicatos, el primer día de huelga (19 de septiembre), además de organizar piquetes informativos a lo largo de la jornada de trabajo donde se informará del derecho a ejercer la huelga, se harán concentraciones en todas las provincias, en horario de 11:00 a 14:00 horas.



Concretamente, en Almería: ITV La Cepa; Cádiz: ITV Jerez de la Frontera; Córdoba: ITV Córdoba –Las Quemadas (Córdoba 2); Granada: ITV Peligros; Huelva: ITV San Juan del Puerto; Jaén: ITV Jaén; Málaga: ITV Guadalhorce; Sevilla: ITV El Pino.



Asimismo, el segundo día de huelga (20 de septiembre), se ha convocado una gran concentración en las oficinas centrales de VEIASA en Sevilla.

