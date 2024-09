Hamás advierte que Israel "no disfrutará de seguridad" a menos que detenga guerra en Gaza

El grupo islamista Hamás elogió este domingo el lanzamiento por los hutíes de Yemen de un misil balístico dirigido contra el centro de Israel, y recordó que el país hebreo "no disfrutará de seguridad" a menos que ponga fin a la guerra en Gaza.



"(Vemos el ataque) como una respuesta natural a la agresión contra nuestro pueblo palestino, el hermano Yemen y la región árabe, y afirmamos que el enemigo sionista no disfrutará de seguridad a menos que detenga su brutal agresión contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza", advirtió hoy Hamás en un comunicado oficial.



El Ejército israelí confirmó este domingo que un misil tierra-tierra fue lanzado a primera hora de la mañana contra territorio israelí y aseguró haber lanzado varios interceptores, si bien creen que el propio proyectil se fragmentó en el aire, según una investigación inicial.



"Durante el incidente, los sistemas de defensa aérea Arrow y Iron Dome ('Domo de Hierro') realizaron varios intentos de interceptación y sus resultados están bajo revisión", detalló un comunicado castrense.



El incidente no causó muertos ni heridos de gravedad. Tan solo varios fragmentos de los interceptores israelíes causaron daños en una estación de tren en la localidad de Modín, cercana a Tel Aviv, y otros cayeron en zonas abiertas, según el Ejército.



Los hutíes, por su parte, reivindicaron el lanzamiento de un nuevo "misil balístico hipersónico" que, según el grupo, alcanzó con éxito un objetivo militar en las cercanías de Tel Aviv.



Hamás urgió también a "los frentes de resistencia en Yemen, Líbano e Irak" a continuar "las operaciones de apoyo y confrontación directa" contra Israel en su lucha por la autodeterminación de Palestina.



Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, invitó este domingo en un mensaje dirigido a los rebeldes hutíes a visitar el puerto de Hodeida, el cual fue bombardeado en julio por Israel.



"(Los hutíes) deberían saber, llegados a este punto, que tomamos duras represalias contra quienes intentan hacernos daño. Los que necesiten un recordatorio están invitados a visitar el puerto de Hodeida", avisó el mandatario al comienzo de una reunión de su Gobierno.



El pasado 20 de julio, Israel atacó el puerto yemení de Hodeida, al día siguiente de que un dron lanzado por los rebeldes hutíes explotara cerca de la embajada de Estados Unidos en Tel Aviv y causara la muerte de un civil israelí.



El bombardeo israelí causó al menos cinco muertos e hirió a unas 90 personas, según el Ministerio de Salud, controlado por los rebeldes.



Desde el comienzo de la guerra en la Franja de Gaza, los hutíes han lanzado drones y misiles balísticos contra Israel, la mayoría interceptados, y han atacado buques mercantes de distintos países que transitan el mar Rojo, el golfo de Adén y el estrecho de Bab al Mandeb.

