El comisario francés Thierry Breton dimite tras ser apartado de la futura Comisión Europea

El comisario francés, Thierry Breton, inicialmente propuesto por el gobierno de su país para continuar en la Comisión Europea, anunció este lunes que dimite tras asumir que no formará parte del futuro Ejecutivo de la UE, porque, según dijo, su presidenta, Usrula Von der Leyen, ha presionado a Emmanuel Macron para que designe otro candidato, y este ha aceptado.



"Hace unos días, en el último tramo de las negociaciones sobre la composición del colegio de comisarios, usted pidió a Francia que retirase mi nombre, por motivos personales que en ningún momento ha discutido conmigo, y supuestamente ofreció a cambio una cartera más importante para Francia", dijo Breton en una carta a dirigida a Von der Leyen.



El actual comisario de Mercado Interior, de 69 años, hizo pública esa misiva en la red social X, en donde asumía que París presentará ahora un nuevo o nueva aspirante, pese a que su candidatura había sido previamente confirmada, y anunció que dimite.



"En los últimos cinco años he luchado incansablemente por defender y promover el bien común europeo, por encima de los intereses nacionales y partidistas. Ha sido un honor. Sin embargo, a la luz de los acontecimientos recientes -un testimonio más de una gobernanza cuestionable-, debo concluir que ya no puedo ejercer mis funciones", agregó Breton.



En el presente Ejecutivo comunitario, el francés se ha ocupado de áreas como la digitalización, la industria, la defensa o el espacio.



Breton recordó que cuando Von der Leyen pidió a finales de julio a los Estados miembros que presentasen dos aspirantes, un hombre y una mujer, quedaban exentos quienes pretendieran repetir comisario.



El 25 de julio, el presidente de Francia designó a Breton como candidato para un segundo mandato, tal y como ya había anunciado en los márgenes de la cumbre europea de finales de junio dedicada a preparar el nuevo Ejecutivo comunitario.



El liberal francés mantenía una tensa relación con Von der Leyen, que se hizo evidente cuando antes de las elecciones al Parlamento Europeo cuestionó públicamente en las redes sociales el escaso apoyo que la cristiano-demócrata alemana había recabado en su propia familia política, el Partido Popular Europeo, para que esta la presentase como candidata a repetir al frente de la Comisión.



La dimisión anunciada este lunes se produce en vísperas de que este martes, en principio, Von der Leyen presente el que será su nuevo colegio de comisarios, que será escrutado individualmente y sometido colectivamente a la aprobación del pleno del Parlamento Europeo.



La alemana está invitada a presentar mañana la estructura y carteras de su nuevo equipo a los miembros de la conferencia de presidentes del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) y hasta ahora el obstáculo más importante estaba en Eslovenia.



Ljubljana había presentado inicialmente a un hombre, el abogado Tomaz Vesel, con lo que ahondaba en la masculinidad de una lista provisional de aspirantes a comisarios dominada por hombres y no paritaria, como quería Von der Leyen.



Pero Vesel se retiró y el Gobierno esloveno liderado por el liberal Robert Golob propuso a la diplomática Marta Kos, cuya designación oficial está bloqueada en el Parlamento esloveno por razones de política doméstica, circunstancia que llevó a aplazar una semana la presentación del equipo de Von der Leyen, prevista inicialmente para el 11 de septiembre.

