Popyrin derrota a Martínez e iguala la serie entre España y Australia

El jugador australiano Alexei Popyrin superó al español Pedro Martínez por 6-4 y 6-4, tras 1 hora y 29 minutos de juego, por lo que se iguala la serie entre ambos países en la jornada final de la Fase de la Copa Davis que se disputa en Valencia.



Afrontaba el jugador valenciano un partido especial, ya que por primera vez iba a jugar un partido de individuales de Copa Davis -anteriormente sólo había jugado en dobles-, además ante su público en casa y con la oportunidad de garantizar a España el primer puesto del grupo.



Martínez saltó decidido a la pista y ambos tenistas se apuntaron con solvencia sus dos primeros servicios. Titubeó el español en el quinto juego y el campeón de Montreal no desaprovechó la primera bola de rotura de la que dispuso para tomar la delantera en el tanteador, una ventaja que sería definitiva para la suerte del primer set, ya que el australiano se mostró intratable al servicio y no dio ni una sola opción al español (6-4).



Presionó de salida el valenciano que, tras apuntarse el servicio en el primer juego, dispuso de sus primeras bolas de quiebre de todo el partido en el segundo. Hasta tres oportunidades consecutivas dejó escapar para haber cobrado ventaja en la segunda manga.



El partido continuó en una dinámica de máxima igualdad, con Popyrin muy sólido todo el partido y esperando su opción que llegó en el séptimo juego ante el batallador tenista español. El australiano tenía el partido en su mano y no la desaprovechó. Esta vez no hubo remontada épica y Pedro Martínez no pudo evitar que su rival igualara el enfrentamiento.



La serie y la primera plaza del grupo se decidirán a continuación en el dobles Marcel Granollers y Pablo Carreño frente a Mathew Ebden y Max Purcell.

