Una victoria para resurgir victoria para resurgir

El Almería y el Castellón cierran el lunes en la ciudad andaluza la quinta jornada de LaLiga Hypermotion, una cita a la que ambos llegan con sendas derrotas en sus anteriores compromisos y con el firme objetivo de resurgir y dar un salto hacia la parte alta de la clasificación.



La intermitencia del Almería a la hora de conseguir resultados priva de cierta tranquilidad al equipo, que sólo ha ganado un partido -en Tenerife- y que acude a esta jornada tras el 'varapalo' que supuso caer el pasado domingo en el Nuevo Pepito Amat de Elda (1-0).



En ese partido no dieron en el segundo tiempo la imagen de equipo favorito al ascenso, con lo que la formación que dirige Joan Francesc Ferrer 'Rubi' buscar ahora un antídoto ante un rival complicado, del que el técnico ha avisado de su valentía y atrevimiento.



La UD Almería afronta el partido con el 'resquemor' de saber qué respuesta dará la afición, tras la mala segunda parte de Elda, pero con el equipo confiando en el perdón y consciente de que la unión es clave para conseguir el propósito de ascenso en una competición muy igualada.



El equipo llega mermado por la salida del central mexicano César Montes al Lokomotiv Moscú, lo que debilita una plantilla corta de veinte futbolistas. De todas formas, Rubi tiene un bloque característico que lo ha sido desde el inicio de temporada, con algunas variaciones en la banda diestra, a la espera de encontrar al mejor Pubill, por lo que ha utilizado como lateral derecho a Pozo y a Arnau Puigmal.



Todo apunta a un equipo que no tendrá más cambios que el posible retorno de Édgar González al centro del campo, para acompañar al argentino Lucas Robertone, y la presencia de Sergio Arribas más como enganche que apareciendo por banda diestra, convirtiéndolo así en el complemento para un colombiano Luis Javier Suárez, al que no le sonríe la suerte de cara al gol pero que crea y siembra dudas en los rivales.



El Castellón viaja a Almería con el ánimo de sumar un resultado positivo que le sirva para dejar atrás los errores que le costaron la derrota en casa ante el Cádiz.



El equipo albinegro quiere reivindicar su filosofía de juego, con un esquema ofensivo que le hace asumir riesgos en la parcela defensiva para poder llegar con numerosos jugadores a las proximidades del área rival.



El técnico holandés, Dick Schreuder, recupera al esloveno David Flakus tras sus compromisos internacionales, pero todo apunta a que mantendrá el bloque que ha alineado en las primeras jornadas, aunque regresando al once inicial Sergio Dueñas 'Moyita', quien estuvo en el banquillo en la pasada jornada por unas molestias físicas.



Álex Calatrava también llama a la puerta de la titularidad tras sus buenas actuaciones al entrar al campo y también tiene posibilidades de partir de inicio, aunque en las primeras jornadas ha sido Mats Seuntjens el futbolista escogido por Schreuder.



El Castellón quiere dar la sorpresa y sumar un resultado positivo que le permita llegar en una posición cómoda a los dos partidos consecutivos que jugará en el estadio SkyFi Castalia ante Racing de Santander y Tenerife.



- Alineaciones probables:



Almería: Luis Maximiano; Pubill, Kaiky, Chumi, Centelles; Édgar, Robertone; Baptistao, Arribas, Melamed; Luis Javier Suárez.



Castellón: Crettazz; Chirino, Jozhua, Alberto Jiménez, Óscar Gil, Moyita, Raúl Sánchez, Mamah, Douglas, Seuntjens, De Miguel.



Árbitro: González Díaz (Comité Asturiano).



Estadio: UD Almería Stadium.



Hora: 20.30.

