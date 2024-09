Al Real Madrid le salvan los penaltis ante la Real Sociedad

El Real Madrid firmó una victoria por 0-2 en el Reale Arena gracias a dos penaltis transformados por Vinicius y Kylian Mbappé en la segunda parte que limpiaron la mala imagen mostrada por los de Carlo Ancelotti ante la Real Sociedad.



El encuentro empezó con mucha intensidad por parte de ambos conjuntos. La primera ocasión de peligro fue para los locales, en el minuto 2, con un libre directo de Sergio Gómez que rechazó Thibaut Courtois a saque de esquina.



Con un ritmo frenético, pronto replicó el conjunto merengue a través de un Kylian Mbappé que disparó sin demasiado ángulo gracias a una gran defensa de Nayef Aguerd.



Los primeros 15 minutos fueron de claro dominio de la Real, aunque sin ocasiones claras de gol.



Poco a poco se igualaron las fuerzas. Por muy incómodo que se pueda encontrar el Real Madrid sobre el terreno de juego, el nombre de Mbappé siempre está presente y así se lo hizo saber a Álex Remiro por segunda vez.



Quiso responder la Real, y de qué manera lo hizo, con un Luka Sucic que estrelló el balón en una escuadra con un trallazo desde fuera del área. Y en ese toma y daca, respondió el equipo blanc, con un remate de cabeza de Eder Militao que repelió un atento Remiro.



Primera parte de altos vuelos, sin tiempo para parar y pensar, momento en el que Sheraldo Becker tuvo en su bota izquierda el gol que adelantase a la Real, aunque de nuevo el poste escupió su zapatazo.



Siguió con insistencia el conjunto local, pero el Real Madrid supo hacerse grande en defensa y repelió dos lanzamientos consecutivos dentro del área de Sucic y Takefusa Kubo.



Y tal y como se fue a los vestuarios, volvió la Real en la segunda parte. A los 20 segundos de reanudarse el juego, Sucic volvió a encontrarse con un poste, el derecho de Courtois.



En esa tendencia en la que el Real Madrid muchas veces sabe moverse de manera muy cómoda, Arda Güler provocó un penalti por mano de Sergio Gómez que no dio lugar a duda. Lo transformó Vinicius Junior para los merengues, aunque casi lo detuvo Remiro.



Así las cosas, no se rindió la Real, con dos buenos remates de cabeza de Aguerd, aunque ambos se fueron por encima de la portería merengue.



El partido terminó de romperse justo después, cuando el VAR avisó al árbitro para que viese un posible penalti sobre Vinicius. El colegiado consideró que un pisotón al brasileño fue pena máxima y Mbappé marcó el segundo tanto para los blancos.



Fue el momento en el que el partido murió de manera anticipada, ya que no hubo nada más mucho más noticioso. El Real Madrid, a la espera de lo que haga el Barcelona, se queda a un punto de la cabeza de la Liga. La Real cae a la 16ª posición.



- Ficha técnica:



0 - Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd (Pacheco, m.75), Javi López (Aihen, m.78); Zubimendi, Sucic (Turrientes, m.75), Sergio Gómez; Kubo, Sadiq (Óskarsson, m.63) y Becker (Barrenetxea, m.63).



2 - Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Militao, Mendy; Modric, Valverde, Guler (Vázquez, m.77); Brahim (Rodrygo, m.24), Mbappé (Endrick, m.90) y Vinicius.



Goles: 0-1, m.58: Vinicius (p); 0-2, m.75: Mbappé (p).



Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano). Amonestó a Sadiq (17), Aramburu (28), Zubimendi (55), Pacheco (82) y Barrenetxea (83) por la Real Sociedad; y a Modric (79) por el Real Madrid.



Incidencias: encuentro correspondiente a la quinta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Reale Arena ante 37.370 espectadores. Antes del partido, se rindió homenaje al artista Eduardo Chillida por el centenario de su nacimiento.

