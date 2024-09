Un gol de Navas da la primera victoria a un Sevilla que sufrió con solo diez jugadores

Un gol de Jesús Navas a los 23 minutos dio la primera victoria al Sevilla (1-0) en la quinta jornada de LaLiga, en la que le midió en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán al Getafe, que suma su primera derrota del curso ante un rival que sufrió mucho en el tramo final, al jugar con diez por la expulsión de Juanlu Sánchez.



La misión de los dos equipos era la de sumar esa primera victoria del curso, aunque el madrileño acudió con una situación más desahogada con tres empates en los tres encuentros que ha disputado, ya que lleva uno menos, el que debe recuperar dentro de cuatro días, el próximo miércoles, y precisamente también en la capital andaluza pero en el campo del Betis.



Otra historia fue la presentación de los andaluces en su campo con un ambiente crispado porque no se acaba de arrancar en lo deportivo y en lo social y económico todo son problemas, hasta el punto de que diversos colectivos sevillistas organizaron unas manifestaciones y protestas contra los actuales gestores.



El entrenador sevillista, Xavi García Pimienta, entre las ausencias por lesión y sanción y que hasta ocho jugadores han estado estos días con sus selecciones, renovó mucho el equipo titular, mientras que el técnico getafense, José Bordalás, una semana más tuvo la baja del punta Borja Mayoral, quien se recupera de una dolencia física.



Con estos condicionantes se desarrolló un encuentro con el guión que se preveía, con un gran despliegue defensivo el Getafe, que presionó muy alto e intenso arriba para provocar los errores de su rival cerca del portero noruego Orjan Nyland.



Esa idea de los de Bordalás estuvo cerca de transformarse en el primer gol del partido, cuando se quedó sólo el nigeriano Chrisantus Uche ante el meta sevillista, al que le picó el balón en su salida pero con la mala suerte para su interés de que acabó el balón repelido por el poste.



No se había cumplido el minuto veinte y se veía a un Sevilla perdido, pero poco después le llegó el balón a Jesús Navas, en este encuentro volviendo a sus orígenes de extremo derecho, y conectó un zambombazo imposible para el portero exsevillista David Soria.



El equipo de García Pimienta se puso por delante y desde entonces cambió la dinámica, con los visitantes ya con un fútbol de ataque más directo y los locales con la intención se aprovechar los espacios a la contra, aunque no volvió a moverse el marcador en la primera mitad.



Sí pudo hacerlo en los inicios de la segunda parte Jesús Navas, en esta ocasión con un pase largo de su portero pero ahora David Soria sí le metió la mano al capitán sevillista y evitó el 2-0, con lo que el partido se mantuvo abierto, hasta el punto de que el turco Bertug Yildirim marcó de cabeza para el Getafe rebasado el cuarto de hora pero en fuera de juego.



La incertidumbre se acrecentó cuando Juanlu Sánchez, que había salido en la segunda parte y había visto una amarilla en el 83, vio la segunda tres después al considerar el árbitro que simuló un penalti, lo que incrementó la opciones de empate del Getafe.



Además, el árbitro prolongó el partido en catorce minutos, entre otros muchos parones, por la salida en camilla conmocionado por un golpe en la cabeza del central brasileño Marcao Teixeira, con lo que los locales sufrieron para mantener el resultado, aunque en la prolongación el belga Dodi Lukébakio pudo sentenciar pero el balón lo repelió un palo.



- Ficha técnica:



1 - Sevilla: Nyland; Carmona, Nianzou, Marcao (Kike Salas, m.80), Pedrosa; Peque (Agoumé, m.76), Gudelj, Sow (Barco, m.95); Jesús Navas (Juanlu, m.67), Isaac Romero (Montiel, m.95) y Ejuke (Lukébakio, m.67).



0 - Getafe: David Soria; Juan Iglesias, Dejné, Juan Berrocal (Patrick, m.96), Diego Rico (Alberto Risco, m.84); Carles Pérez (Peter, m.71), Luis Milla, Arambarri (Aleñá, m.71), Álex Sola (Gorka, m.71); Bertug y Uche (Yallu, m.84).



Gol: 1-0, M.23: Jesús Navas.



Árbitro: Mateo Busquets Ferrer (Comité Balear). Expulsó por dos tarjetas (m. 83 y 86) al sevillista Juanlu. Además, amonestó al local Isaac Romero (m.56) y de los visitantes al técnico Bordalás (m.30), Bertug (m.46+), Djené (m.62), Yellu (m.90) y Sola (m.97, en el banquillo).



Incidencias: Partido de la quinta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán ante 32.643 espectadores. Antes y durante el encuentro aficionados sevillistas mostraron su enfado y malestar con la gestión de los actuales dirigentes del club.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es