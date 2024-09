Sanz: Moreno exigirá en la reunión a Pedro Sánchez que "deje de asfixiar a Andalucía"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, exigirá en la reunión que mantendrá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "acabe con la asfixia económica a la que está sometiendo a Andalucía", según ha asegurado el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz.



En declaraciones a los periodistas durante una visita al municipio gaditano de Ubrique, el también consejero de Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa ha subrayado que el presidente de la Junta siempre ha dicho que, ante una convocatoria del presidente del Gobierno, él siempre asistirá porque "las relaciones institucionales están por encima de cualquier situación de actualidad que se pueda estar produciendo".



El Gobierno de la nación inició ayer, viernes, los contactos con los ejecutivos autonómicos para concretar el calendario de reuniones que Pedro Sánchez ya anunció que mantendría con los máximos responsables de las autonomías, unos contactos que se celebrarán por orden estatutario.



El consejero andaluz de la Presidencia ha dicho que la reunión se producirá "por muy en contra que la Junta de Andalucía se muestre a los pactos de financiación privilegiada con Cataluña".



Sanz ha hecho hincapié en que Andalucía no va a permitir "ni chantajes ni oscurantismo en estas conversaciones", por lo que el Gobierno andaluz "no va a firmar nada si todas las cartas no están boca arriba" y en función de que sea "un sistema basado en la multilateralidad en materia de financiación, la igualdad de oportunidades y la solidaridad".



"Estamos viviendo una situación crítica en materia de transportes y en materia de comunicaciones", ha dicho Sanz, que considera que para los andaluces es "un insulto" que "no se construyan nuevas infraestructuras y que no podamos mejorar las comunicaciones".

