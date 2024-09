El Cádiz CF recibe con ganas a un Racing de Ferrol en plena reconstrucción

El Cádiz, que logró su primera victoria la jornada pasada como visitante ante el Castellón, busca estrenarse en casa ante un Racing de Ferrol en reconstrucción tras renovar gran parte de su plantilla y que aspira a sorprender al conjunto andaluz para sumar por primera vez de tres este curso.



Paco López, entrenador del conjunto gaditano, sufre las bajas de los lesionados Iván Alejo y Óscar Melendo en el centro del campo y de Roger Martí y Carlos Fernández en la delantera. Éste último y Melendo, los dos últimos fichajes realizados en el mercado veraniego, todavía no han podido debutar con la camiseta del Cádiz.



En cambio, Paco López recupera al atacante Javier Ontiveros, que esta semana se ha podido ejercitar “prácticamente con normalidad”, según su dijo su técnico en conferencia de prensa, después de que el futbolista malagueño estuviese lesionado y se perdiera el anterior partido.



El francés Romy Kouamé, que estuvo realizando un programa de entrenamientos específico, ya se ha incorporado con el grupo de compañeros.



El buen rendimiento del Cádiz en el encuentro disputado en el estadio Nuevo Castalia podría hacer pensar que el once inicial sea el mismo que empezó el duelo frente a los castellonenses.



Enfrente está el Racing de Ferrol, que busca en el Nuevo Mirandilla su primera victoria de la temporada, un hito que el conjunto cadista alcanzó en la última jornada.



El equipo de Cristóbal Parralo aspira a dar pasos en la consolidación de su nuevo grupo, cuyas últimas incorporaciones, Bebé y Rober Correa, están llamados a reforzar la apuesta ofensiva y defensiva, respectivamente.



Si el jugador de Cabo Verde debutó con la elástica naval ante el Mirandés, con expectación entre los aficionados por las incursiones del ex del Rayo Vallecano, el estreno del pacense podría demorarse a la espera de lograr su máximo rendimiento.



El cuadro verde acumula únicamente dos de los doce puntos que ya se han puesto en juego en el arranque liguero de Segunda en el que la falta de definición ha lastrado a los racinguistas en el ataque.



Sin embargo, el trabajo defensivo ha destacado de nuevo en las filas de Cristóbal Parralo pese a ser una línea afectada por ausencias de calado, como David Castro o Aitor Buñuel, operado la pasada semana y que podría permanecer dos meses de baja.



Con la previsión de incorporar al juvenil David Carballo, que ya trabaja con la primera plantilla desde la pretemporada, la expedición ferrolana viajará a Cádiz sin otro futbolista, Erick Cabaco, que también encara la recuperación de una lesión reciente.



- Alineaciones probables:



Cádiz: David Gil; Iza Carcelén, Chust, Glauder, Matos; Fali, Alcaraz, Escalante, Sobrino; Ocampo; Chris Ramos.



Racing Ferrol: Jesús Ruiz; Julián Delmás, Aleksa Puric, Naldo, Brais Martínez; Luis Perea, Álvaro Sanz, Josep Señé, Josué Dorrio; Eneko Jauregi, Bebé.



Árbitro: Jon Ander González Esteban (comité vasco).



Estadio: Nuevo Mirandilla.



Horario: 18:30.

