Sierra Nevada lanza la compra anticipada de fortfait con descuentos especiales

La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada lanza este lunes la compra anticipada de forfait de temporada y larga duración con descuentos para la temporada invernal 2024/2025. Con motivo del 60 aniversario de la constitución de Cetursa Sierra Nevada, la estación aplica un descuento especial del 30% durante 60 horas, desde las 9,00 horas de este lunes hasta las 21,00 horas de este miércoles. Pasado este plazo, los mismos forfait (de temporada y de 10, 15 y 20 días) tendrán un descuento del 20% hasta el 16 de octubre.

Una de las ventajas de los forfaits de larga duración (10, 15 y 20 días) es la posibilidad de acumular los días no consumidos para la siguiente temporada. Si por alguna razón no se utilizan todos los días del forfait de larga duración (10, 15 y 20 días) durante la temporada 24/25, esos días podrán sumarse a la próxima temporada 25/26 al adquirir un nuevo pase de igual o mayor duración. Esto asegura que la inversión no se pierda y seguir disfrutando de la nieve el próximo año.

Otra de las ventajas añadidas a los forfaits de temporada y temporada familiar es poder practicar esquí nocturno gratuito en las pistas habilitadas para ello y también poder usar los remontes en verano, según ha comunicado la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en una nota.

Por otro lado, los clientes que realicen compras superiores a 300 euros por persona, se les otorga un bono de experiencias, que incluye diferentes actividades y ofertas especiales. Consta de seis códigos para canjear por hasta seis jornadas de esquí nocturno, hasta seis entradas para el parking de Los Peñones y hasta seis tiques de remontes para peatón, en verano 2024. Asimismo, se puede regalar a cuatro amigos, nuevos titulares de Sierra Nevada Club, un 50% de descuento en su primera recarga de un día de esquí.

Otra ventaja es la posibilidad de beneficiarte de un 50% de descuento en el parking en fechas concretas del calendario de la temporada 2024/2025, lo que ahorra tiempo (compra online) y dinero a la hora de aparcar a pie de pistas. Además, se puede obtener un 10% de descuento en el alquiler de material, de las taquillas y, este año como novedad, también ese descuento en las actividades del Mirlo Blanco y Borreguiles.

Los nuevos clientes reciben una tarjeta gratuita al adquirir su forfait en el periodo de compra anticipada y para todos los usuarios existe la posibilidad de cargar el forfait en el teléfono móvil, ya que la estación ha terminado de implantar el sistema 'Movil Pass', que ya estuvo en pruebas durante la temporada pasada.

