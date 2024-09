El Real Madrid suspende temporalmente los conciertos en el Santiago Bernabéu

El Real Madrid ha cancelado temporalmente los conciertos en el estadio Santiago Bernabéu, según han adelantado varios medios y han confirmado dos de las artistas afectadas, Aitana y Lola Índigo, a través de un mensaje en sus redes sociales.



Aitana, una de las artistas afectadas por esta suspensión, tenía anunciados dos conciertos en ese estadio para los días 28 y 29 de diciembre de este año. En su mensaje difundido por redes sociales ha indicado que las nuevas fechas de los conciertos van a ser el 27 y 28 de junio de 2025.



Por su parte, Lola Índigo ha lamentado en las redes sociales el aplazamiento de su concierto, previsto para el 22 de marzo del 2025, y ha insistido en que no es una cancelación aunque aún no sabe cuál será la nueva fecha.



El presidente de la Asociación de Perjudicados por el Bernabéu, Enrique Martínez de Azagra, ha dicho a EFE que no tienen notificación oficial de la cancelación de los conciertos y dice haberse enterado por los medios de comunicación de la "buena noticia".



"(Suspender los conciertos) era lo menos que tenían que hacer. Además son reincidentes, han seguido programando conciertos y los del fin de semana fue horroroso", ha dicho en declaraciones a EFE Martínez de Azagra.



José Manuel Paredes, miembro de la misma asociación, ha dicho a EFE que era una noticia "esperada" y ha considerado que la medida supone "solo un primer paso" .

El Real Madrid hizo oficial la suspensión provisional durante 2024 de los conciertos en el estadio Santiago Bernabéu, que ha reprogramado para el próximo año para verificar el "estricto cumplimiento de la normativa municipal vigente".



"El Real Madrid C.F. comunica que ha decidido reprogramar de manera provisional su agenda de eventos y conciertos del estadio Santiago Bernabéu. Esta decisión forma parte del conjunto de medidas que viene tomando el club para que durante los conciertos se verifique el estricto cumplimiento de la normativa municipal vigente", informó en un comunicado el club blanco.



A pesar de las condiciones de insonorización del nuevo estadio Santiago Bernabéu y las medidas de refuerzo que ha acometido el Real Madrid tras las quejas por el ruido de los vecinos, el club blanco asegura que "el cumplimiento de dicha normativa por parte de los distintos organizadores y promotores se ha visto afectado por el gran desafío que les ha supuesto a los mismos tener en cuenta todos sus preceptos".



Por eso, el Real Madrid anuncia que "seguirá trabajando de cara a que durante los conciertos se den las condiciones precisas en la producción y emisión de sonido que permitan celebrar conciertos" en el Bernabéu.



Artistas afectados como Dellafuente y Aitana, cuyos conciertos estaban programados para el próximo 15 de noviembre y el 28 y 29 de diciembre de 2024, respectivamente, o Lola Índigo, cuya actuación era el 22 de marzo de 2025, se anunciarán en los próximos días las nuevas fechas. Sin embargo, en el caso de Music Bank se cancela el concierto que se iba a celebrar 12 de octubre de 2024.



El Real Madrid certifica que la "gran multitud de eventos y espectáculos" programados como parte del proyecto de explotación del estadio, "seguirán teniendo lugar", y resalta la colaboración con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid "por la sostenibilidad y la convivencia".



"El objetivo será siempre que las actividades del estadio garanticen su compromiso con la ciudad de Madrid y resulten beneficiosas para su entorno", sentenció.

