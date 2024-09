El Málaga, a continuar invicto ante un Huesca que quiere seguir en ascenso directo

El Málaga, invicto en LaLiga Hypermotion con tres empates y una victoria, recibe este sábado en La Rosaleda al equipo revelación, el Huesca, que busca seguir en puestos de ascenso directo y retomar el camino de la victoria tras caer derrotado la pasada jornada frente al Burgos como local.



El equipo malaguista llega al encuentro tras conseguir un milagroso empate a cero ante el Córdoba en el estadio El Arcángel, donde realizó su peor juego y salvó un punto gracias a la actuación del guardameta Alfonso Herrero, que se está erigiendo como el jugador más en forma del equipo.



El Málaga, que a domicilio está teniendo algún problema de resultados con dos igualadas contra el Racing de Ferrol y la citada con el Córdoba, intenta basar su potencial como local con un triunfo y un empate ante sus aficionados, que llenan el estadio de La Rosaleda y ofrecen su apoyo incondicional.



En La Rosaleda es donde el conjunto blanquiazul quiere hacerse fuerte e intentar perder los menos puntos posibles para llegar cuanto antes a los 50 indicados para conseguir previsiblemente la permanencia en este nuevo regreso al fútbol profesional.



Será un encuentro de coincidencias, ya que el actual entrenador del conjunto oscense, Antonio Hidalgo, fue jugador del Málaga durante varias temporadas y consiguió el ascenso a Primera División en la campaña 2007-08; y a él se unen con pasado malaguista Joaquín Muñoz, Hugo Vallejo y Óscar Sielva.



El técnico del Málaga, Sergio Pellicer, tiene las bajas por lesión del delantero Julen Lobete y los centrocampistas Kevin Medina y David Larrubia, y son duda el defensa Víctor García y el mediocentro Dani Lorenzo. La novedad será el central Álex Pastor, que vuelve tras cumplir un partido de sanción.



Enfrente, el Huesca viaja a tierras andaluzas en un encuentro en el que intentará recuperar los puntos perdidos en la anterior jornada en casa ante el Burgos y continuar en ascenso directo.



Para ello, se ha marcado el reto de recuperar la solidez defensiva de las primeras jornadas, ya que ante el Burgos no estuvo eficiente atrás y concedió bastantes ocasiones de gol que salvó su portero Dani Jiménez.



La última derrota en casa no ha mermado la ilusión de los jugadores ni de los aficionados en este comienzo de temporada, pero sí que ha supuesto un frenazo en las expectativas que desde el primer partido se habían depositado en la plantilla, aunque todo el mundo es consciente de que el objetivo es la permanencia.



El Huesca está diseñado por su entrenador, Antonio Hidalgo, para defender acumulando jugadores delante de la portería, un sistema que fuera de casa le puede dar mejor resultado que cuando juega en campo propio ya que la velocidad de los extremos al contrataque genera ocasiones de peligro.



Para el partido de este sábado será baja el defensa Miguel Loureiro, que aún no está recuperado de la lesión del ligamento colateral de la rodilla derecha que sufrió en la primera semana de competición, y tampoco podrá jugar el lateral izquierdo Ignasi Vilarrasa, que fue expulsado la jornada pasada.



Es de prever que ante el Málaga, el Huesca siga jugando con defensa de cinco más el apoyo de Oscar Sielva, y que el puesto de lateral izquierdo sea cubierto por Jordi Martín siendo el resto de defensores los mismos de jornadas anteriores.



En el centro del campo podrían entrar Javi Mier, para elaborar más juego, o Iker Kortajarena, para darle más fuerza, estando claro al menos hasta ahora para el entrenador de los oscenses los tres jugadores que desde el principio de temporada ha venido utilizando: Sielva, Javi Mier y Javi Pérez.



Alineaciones probables:



Málaga: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Nelson Monte, Einar Galilea, Dani Sánchez o Víctor García; Rahmani, Luismi Sánchez, Manu Molina, Cordero; Dani Lorenzo o Sangalli y Dioni.



Huesca:Dani Jiménez; Toni Abad, Rubén Pulido, Jorge Pulido, Jordi Martín; Sielva, Javi Pérez, Javi Mier; Soko, Joaquín y Sergi Enrich.



Árbitro: Saúl Ais Reig (Comité Valenciano).



Estadio: La Rosaleda



Hora:18:30.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es