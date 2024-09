Un convulso Sevilla recibe a un Getafe que también busca su primera victoria

El Getafe afronta el duelo contra el Sevilla con el sistema defensivo más férreo en lo que va de competición y ahora espera confirmarlo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, estadio donde le espera un conjunto andaluz que no acaba de arrancar en lo deportivo y que en lo social y económico todo son problemas.



Esa crisis institucional, con el pulso entre grupos de accionistas, ha motivado que diversos colectivos sevillistas hayan organizado unas manifestaciones y protestas contra los actuales gestores, iniciativas que se prevén masivas en los aledaños del estadio y también durante el desarrollo del partido, lo que no es el mejor escenario para ayudar a que el equipo que dirige Xavi García Pimienta logre su primera victoria del curso.



Con dos empates como visitante -Las Palmas (2-2) y Mallorca (0-0)- y dos derrotas locales -Villarreal (1-2) y Girona (0-2)-, el técnico barcelonés sigue sin encontrar el equilibrio entre la defensa y el ataque y ello le ha privado de tener más puntos en la clasificación, lo que quizás por juego sí ha merecido.



Para medirse al conjunto madrileño, García Pimienta no podrá contar con tres jugadores que están lesionados, entre ellos el central Loïc Badé, que tuvo que dejar la concentración de la selección francesa absoluta por una dolencia en los isquiotibiales del muslo derecho.



Otro es el extremo Suso Fernández, aún inédito esta temporada al sufrir en agosto, poco antes del inicio de LaLiga, un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla derecha; y el tercero es el centrocampista belga Sambi Lokonga, lesionado en los isquiotibiales del muslo izquierdo durante este parón.



Para el encuentro frente al Getafe no podrá contar, además, con el centrocampista Saúl Ñíguez, quien cumplirá su segundo y último partido de sanción con el que fue castigado tras ser expulsado en Mallorca en la tercera jornada del torneo.



El delantero nigeriano Kelechi Iheanacho, por su parte, fue el último de los ocho internacionales citados en esta ocasión que se incorporó al trabajo sevillista, al hacerlo en la sesión de este viernes.



Además de Badé, los laterales argentinos Gonzalo Montiel y Valentín Barco, el medio sub-21 francés Lucien Agoumé, el lateral Juanlu Sánchez, éste con la sub-21 española, el portero noruego Orjan Nyland y el extremo belga Dodi Lukébakio lo hicieron paulatinamente días antes y todos están en condiciones de jugar el sábado, según desveló el propio García Pimienta en su comparecencia de prensa.



Por su parte, el Getafe afronta este partido con el objetivo de sumar su primera victoria de la temporada tras empatar los tres primeros partidos del curso ante el Athletic Club, en Bilbao, y frente a Rayo Vallecano y Real Sociedad en el Coliseum.



En dos de ellos, los dos últimos, el Getafe no marcó, una circunstancia a mejorar y que preocupa a José Bordalás, que con la marcha de Mason Greenwood y Nemanja Maksimovic, así como con la ausencia por lesión de Borja Mayoral ha perdido capacidad realizadora.



Precisamente a Mayoral, que se recupera de una lesión, es a quién más espera José Bordalás, que tendrá que volver a recomponer su once en busca de una figura ofensiva que trate de liderar el equipo azulón y que podría volver a ser el nigeriano Christantus Uche.



- Alineaciones probables:



Sevilla: Nyland; Jesús Navas, Marcao, Kike Salas, Pedrosa; Gudelj, Agoumé; Lukébakio, Sow, Ejuke; Isaac Romero.



Getafe: David Soria; Juan Iglesias, Aberdin, Alderete o Duarte, Djené, Diego Rico; Carles Pérez, Milla, Arambarri, Álex Solá; Uche.



Árbitro: Mateo Busquets Ferrer (Comité balear).



Estadio: Sánchez Pizjuán.



Hora: 18:30 (CET) (16.30 GMT).



----------------------------------------------------------



Clasificación: Sevilla (19º. 2 puntos), Getafe (16º. 3 puntos).



El dato: El Sevilla sólo ha perdido cinco de los veintiún partidos oficiales que ha disputado en el Sánchez-Pizjuán frente al Getafe, ante los que además ha sumado tres empates y trece victorias.



Las frases:



- Xavi García Pimienta (entrenador del Sevilla) dice que no pueden "controlar" lo que sucede fuera (protestas de los aficionados contra los dirigentes) y "sí lo del terreno de juego" en busca de una primera victoria que "dé tranquilidad).



- José Bordalás (entrenador Getafe): "Este Sevilla tiene elementos y argumentos suficientes para ganar a cualquiera"



SEVILLA



- Altas: Ninguna.



- Bajas: Suso (lesión), Lokonga (lesión), Badé (lesión) y Saúl Ñíguez (sanción).



- Dudas: Ninguna.



GETAFE



- Bajas: Nabil Aberdin (lesión).



- Dudas: Borja Mayoral, Álvaro Rodríguez, Bertug Yildirim y Omar Alderete.

