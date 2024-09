Bautista adelanta con una épica remontada a España contra Francia

Roberto Bautista tiró de épica y remontó a Arthur Fils por 2-6, 7-5 y 6-3, en casi tres horas en el primer partido de la serie entre España y Francia, de la cuarta jornada del grupo B de la Fase de la Copa Davis que se disputa en el pabellón de la Fuente de San Luis de Valencia.



Con la victoria de Australia ante Francia y República Checa, si España gana a Francia se clasificaría para la Final a Ocho de Málaga.



Fils, de 20 años, dieciséis menos que Bautista y con mejor ránking en la ATP, no se arrugó ante el español. Se mostró rocoso en un primer set en el que trabajó cada punto para llevarse el primer juego después de diecisiete minutos larguísimos y muy físicos. A Bautista le costaba contrarrestar la derecha de Fils, que se mostró muy potente en las subidas a la red, muy ágil en su tenis y volvió a romper al español de 36 años (1-3).



Bautista, que no cerró ningún juego al servicio hasta el 2-3, que volvió a durar diecisiete minutos, volvió a ceder su saque con errores no forzados en el séptimo juego, todo lo contrario que Fils, que estuvo intratable al servicio y demostró madurez para llevarse el primer set después de una hora y cuatro minutos por 6-2.



En la segunda manga, Fils no bajó el ritmo y Bautista, con hasta dos juegos en blanco, comenzó a verse superado con el nivel tanto tenístico como físico de su rival. Al francés le salía todo, hasta se mantuvo sólido en los puntos largos que tan bien se le dan al español.



Pero Bautista se resistía a dar por perdido el partido y reaccionó desde el servicio para recortar la distancia (4-5). Cuando el francés servía para ganar, cometió dos dobles faltas y el español, acompañado del público de la Fonteta se creció para igualar el set a cinco y forzar el tercer set con un 7-5.



Con la confianza y la moral por las nubes, Bautista se hizo grande desde la red y aprovechó los errores de Fils, que se hizo pequeño (2-1) y hasta recibió asistencia médica con masajes en ambas piernas.



Pese a que Fils empató 2-2, la fortaleza mental de Bautista y su experimentado tenis le dieron el primer punto de la serie a España antes del partido entre Ugo Umbert y Carlos Alcaraz.

