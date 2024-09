El Race Village de la America's Cup: un cruce único entre vela, cultura y gastronomía

El Race Village de la Louis Vuitton 37ª America’s Cup, que se celebra en Barcelona hasta finales del mes de octubre, se ha convertido en el punto de encuentro tanto para los amantes de la náutica como para quienes se están iniciando en esta disciplina gracias a la celebración de este evento en la capital catalana.

Desde su apertura al público el pasado 22 de agosto, miles de personas han desfilado por este recinto de 25.000 metros cuadrados, de entrada libre y accesible a todos los públicos. Y no sólo para seguir las regatas entre las 14.00 y las 16.30 horas a través de las tres pantallas gigantes repartidas por todo el Moll de la Fusta, sino también por las actividades programadas en la Regata Cultural impulsada desde el Ajuntament de Barcelona, como por la variada oferta gastronómica de su mercado callejero.

Con el objetivo de promover y poner en valor la riqueza, la variedad y la calidad de la gastronomía local, y de aprovechar la ocasión para generar un espacio abierto para la cultura culinaria contemporánea, ACE Barcelona ha confiado la selección y gestión de las diferentes zonas de restauración a Van Van Food, un proveedor local especializado en la organización de eventos que combinan gastronomía y cultura y que dispone de una larga trayectoria en la ciudad de Barcelona.

La selección de participantes se ha definido a través de proyectos establecidos y consolidados en la ciudad que siguen la tradición gastronómica local junto a propuestas locales que siguen tendencias internacionales y que reflejan la personalidad abierta y cosmopolita de la ciudad.

Una de las actividades que mejor aceptación está teniendo en el Race Village de la America’s Cup ha sido la incorporación de la Zona de Brasas, donde se ofrecen productos frescos (pescados y mariscos de la Cofradía de Pescadores de Barcelona, y carnes y verduras procedentes del Mercat de la Barceloneta), cocinados a la brasa al momento por los maestros parrilleros de Bakkiu, un proyecto local que busca la excelencia en la cocina a fuego lento y que ofrece un menú cambiante según mercado en cada momento de la competición.

Para poder dar cabida a un número más grande de operadores (y dadas las nueve semanas de duración de la America’s Cup) se ha fijado una rotación semanal de restauradores que irá alternando a medida que avance la competición, llegando a sumar más de 40 restaurantes participantes.

OFERTA GASTRONÓMICA

Por un lado, con la participación de proyectos gastronómicos de alta gama con chefs reconocidos como Jordi Esteve (Nectari) o Albert Raurich (Dos Pebrots) y restaurantes galardonados como La Mundana o Per Feina. Por otro, con proyectos locales que destacan por su equilibrio entre tradición y modernidad como Los Tortillez o Rooster And Bubbles.

La oferta gastronómica del Race Village de la America’s Cup se completa con propuestas nacidas en la ciudad que parten de un concepto comfort food más informal y han sabido atraer al gran público como Deleito, Can Pizza, Kao Street, Tope By Hoxton, Rollo’s o Trikini. No pueden faltar tampoco iniciativas que apuestan por un menú ecológico y saludable como En La Gloria, Funky Bakers o Manioca Gluten Free. Así como con algunos de los proyectos más destacados de la comida callejera local como Corazón De Agave, Acid Bar, La Pulponeta, Deligotessen, Fileteando o el espacio Amélie, dedicado a las ostras.

En lo que respecta a los postres, se ofrecen destacables opciones de especialistas en repostería y helados como Pastisseria Hoffman, Sant Croi, Delacrem o Guapaletas. Además, en todas las zonas se han ubicado propuestas que contemplan las necesidades de colectivos especiales como vegetarianos, veganos o intolerantes al gluten.

PROVEEDORES Y PÁRTNERS LOCALES

El éxito del Race Village se ve reforzado a su vez por el respaldo de destacados proveedores y pártners locales. Coca-Cola proporciona su amplia gama de bebidas refrescantes, mientras que Damm complementa la oferta gastronómica con su variedad de cervezas locales. Recaredo y Juvé&Camps, reconocidos productores de Corpinnat y vinos y espumosos, han añadido opciones de alta calidad.

En este sentido, America’s Cup Event ha demostrado su capacidad para captar patrocinadores y socios locales en diversos ámbitos. En sostenibilidad, AgBar y Acciona han aportado soluciones innovadoras y prácticas ecológicas.

En innovación, Cupra y DeAntonio Yachts han destacado por sus tecnologías y diseños vanguardistas. Isdin ha ofrecido productos para la prevención y el cuidado personal, mientras que Movistar garantiza la conectividad del evento. Puig, por su parte, ha desempeñado un papel crucial en la creación de la primera regata femenina en la historia de la competición, promoviendo la inclusión y la diversidad en el deporte.

