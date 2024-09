COAG prevé que técnicamente no habrá reservas de aceite de oliva al final de la campaña

La organización agraria COAG ha indicado que el enlace de cosecha de aceite de oliva previsto para esta campaña, de 200.000 toneladas, “supone un stock técnicamente cero al inicio real de la campaña de producción” y vaticina que faltarán existencias hasta el inicio de la próxima campaña, en diciembre.



Según la COAG, los últimos datos ponen de manifiesto que la campaña 2023/2024 (que acabará el 30 de septiembre) acabará con la menor cantidad de aceite de enlace de los últimos años, “lo que en la práctica supone que las bodegas estarán prácticamente vacías hasta que llegue, en el mes de diciembre, el grueso de la cosecha de aceite”.



Las campañas oleícolas de comercialización comienzan el 1 de octubre y finalizan el 30 de septiembre del año siguiente, igual que el año hidrológico, sin embargo la recogida de aceituna y la producción de aceite no se generaliza hasta noviembre o diciembre.



La COAG considera que habrá producción en septiembre y octubre pero de los aceites llamados tempranos o verdes, que se comercializan a un precio más alto.



“La realidad es que técnicamente el inicio real de la campaña de producción se hará con las bodegas a cero en España, en Europa y en el mundo, teniendo en cuenta que las salidas mensuales de aceite se están situando en torno a las 70.000/80.000 toneladas”, ha indicado la Coag en un comunicado.



Según los datos, aún provisionales, de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), en el mes de agosto recién finalizado había unas existencias de 271.968 toneladas de aceite (49.216 toneladas menos que el año pasado), de las cuales 138.662 toneladas se encontraban en manos de los productores; 131.741 toneladas de los envasadores, y 1.564 en el Patrimonio Comunal Olivarero.



COAG considera que es especialmente llamativo las bajas existencias de aceite en manos de los envasadores que a lo largo de los años, mes a mes, habían mantenido sus reservas en alrededor de las 200.000 toneladas de aceite.



A 31 de agosto de este año tenían 131.741,23 toneladas de aceite, 64.106 toneladas menos que el año pasado.



El enlace de campaña más bajo de este siglo se produjo en la campaña 2002-2003 (95.700 toneladas) y por debajo de 200.000 toneladas también se situó en las campañas 2000-2001 (132.600 toneladas) y 2014-2015 (180.700 toneladas).



“Pero estos datos no son comparables si tenemos en cuenta que entonces, la campaña de comercialización finalizaba a 31 de octubre, un mes después que en la actualidad y que el consumo de aceite mundial era mucho menor al actual”, indica la organización agraria.



Además, recuerdan que esta campaña no se van a poder producir importaciones ya que el resto de países se encuentran sin aceite.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es