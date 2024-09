El PNV descarta un acercamiento al PP tras el reconocimiento a Edmundo González

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha señalado que el voto a favor del reconocimiento de Edmundo González como presidente de Venezuela no supone una fisura con el Gobierno de Pedro Sánchez y un acercamiento al PP, algo que sí busca el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo.



Esteban se ha referido en una entrevista en Euskadi Irratia al encuentro que mantuvo el jueves en Madrid, junto con el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, con el ministro de la Presidencia, Felix Bolaños, una reunión que estaba fijada desde el pasado julio, ha indicado el portavoz jeltzale.



"El PP sí busca esa fisura, pero qué cercanía puede haber cuando el mismo día votó en contra" de la reforma para culminar el traspaso de Tráfico a Navarra, ha indicado.



La relación entre el PNV y el Gobierno no ha tenido modificaciones, ha señalado Esteban, que ha remarcado que a lo largo de la semana su grupo "ha hablado en todo momento" y "ha dejado claro" cuál era su actitud.



Ha indicado que al Gobierno "le gustaría" que el PNV votara 'sí' a todas sus iniciativas pero es "un partido diferente" que ha discrepado en otras votaciones, aunque en este caso haya sido "más llamativo" por el contexto.



Esteban ha señalado que la motivación para apoyar la proposición no de ley ha sido hacer "un reconocimiento moral" de González Urrutia y, aunque "no tiene consecuencias jurídicas", se trata de "dar una respuesta a los venezolanos" y defender la democracia.



Ha resaltado que fue llamativo que EH Bildu, que felicitó a Nicolás Maduro tras las elecciones, tuvo la oportunidad de hablar en el debate y no lo hizo.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es