Uno de cada cuatro jóvenes LGTBI ha sufrido acoso en su etapa escolar

Uno de cada cuatro jóvenes LGTBI de entre 18 y 24 años ha sufrido acoso y actos de odio durante su etapa escolar y en el 64 % de estos casos el centro educativo en el que estudiaban no hizo nada por evitarlo.



Es una de las principales conclusiones del informe "Estado de la Educación LGTBI+ 2024", realizado por la Federación Estatal LGTBI+ que pone de manifiesto que un 23 % de la población LGTBI+ ha sufrido actos de odio en su etapa escolar, cifra que se eleva a una de cada 4 personas (25 %) en la franja de edad de entre 18 y 24 años (Generación Z).



El acto de odio más frecuente es el acoso (14,75 %) seguido de la discriminación (13,75 %), la violencia física (7,4 %) y el ciberbullying (7,25 %) y la mayoría de estos casos se concentran en la ESO, principalmente en 3º y 4º de la ESO (16,13 %); seguido de 1º y 2º de la ESO (14,50 %).



En casi 7 de cada 10 casos (64 %) el centro educativo en el que estudiaban no hizo nada.



Otra de las cuestiones que revela esta investigación es que las personas LGTBI+ sufren más abandono escolar temprano. De hecho, el porcentaje en el colectivo es de un 18,9 % casi seis puntos más que la población general, que se sitúa en el 13 %.



El secretario de organización de la Federación y responsable del estudio, Ignacio Paredero, se ha referido también a los datos del estudio "LGTBIfobia en las aulas", de Cogam, que señala que el alumnado con prejuicios hacia el colectivo ha aumentado en 20 puntos en apenas tres años y que este aumento es más intenso entre los chicos.



A pesar de ello, sólo el 47,9 % de los centros educativos tratan cuestiones sobre orientación sexual en las aulas y apenas uno de cada tres centros educativos (33,7 %) aborda la prevención del odio LGTBIfóbico.



Por otra parte, el cuerpo de docentes tampoco se visibiliza: casi el 70 % de las personas LGTBI+ declararon no tener profesorado LGTBI+ en su etapa educativa, cifra que se mantiene en casi un 60 % entre el alumnado de la Generación Z.



"La educación en diversidad es clave para combatir la desinformación, los estereotipos y los mitos. Estos están basados en los discursos de odio, que cada vez son más frecuentes en la esfera pública y están calando en la población joven, como reflejan los datos", ha subrayado al respecto el coordinador del Grupo de Educación, David Armenteros.



La FLGTB+ también ha presentado este miércoles, con motivo de la vuelta al cole y del año temático "Educación en Diversidad", la campaña 'Mute al Mito', dirigida a la población joven, que persigue combatir los bulos y mitos originados por los discursos de odio.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es