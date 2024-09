Antonio Canales se retira de los escenarios con un “fin de fiesta” para 2025

El coreógrafo y bailaor sevillano, Antonio Canales, volverá a convertirse en uno de los artistas ilustres del flamenco que no faltarán en esta nueva edición de la Bienal. Sin ir más lejos, anoche bailó sobre las tablas del Teatro Flamenco Sevilla (el antiguo Quintero de la calle Cuna). Esta misma noche estará en el Teatro de la Maestranza en la gala inaugural dedicada a la vida y obra del genio Paco de Lucía. Y además, podrá cumplir un sueño en esta edición del evento flamenco más internacional, bailar en un lugar emblemático donde nunca lo ha hecho durante su prolifera carrera: en el Real Alcázar de la capital hispalense. Eso será el próximo día 20 de septiembre junto a El Pele o José Antonio Rodríguez.

Está llegando el ocaso de mi carrera como intérprete, es lógico. Demasiado he durado a mis 62 años

De su paso por esta XXIII Bienal de Flamenco habló Antonio Canales este miércoles en el magazine “Las Siete” de 7TV y que presenta Moisés Ruz. Una distendida charla en la que el bailaor además analizó la salud actual del flamenco, su trayectoria y, sobre todo, habló por primera vez y en primicia de algo que ocurrirá el próximo año: su adiós de los tablaos.

“Hasta ahora no había hablado de mi retirada, ni siquiera con mi mánager, pero lo voy a contar aquí en “Las Siete”: Ya estamos preparando para el año próximo mi despedida. Eso sí, feliz, nada de traumas, y no como Miguel Ríos yendo y viendo veinte veces. Yo me voy y me voy. No obstante, seguiré haciendo mis cosas: escribiré, vendré a programas de la tele tan maravillosos como este, iré al Ballet Nacional por supuesto porque tengo que estar comprometido con la cultura de mi tierra, pero como intérprete creo que ya he hecho todo lo que tenía que hacer”, anunciaba el maestro Canales ante las cámaras de 7TV.

Buscando una justificación para decir adiós próximamente, el bailaor lo tiene claro: “Está llegando el ocaso de mi carrera como intérprete, es lógico. Demasiado he durado a mis 62 años porque tengo un aguante en los huesos, los tendones, en el cuerpo… Ahora para bailar me llevo tres días bebiendo sólo isotónicos, andando 10 kilómetros. Eso es forzar la máquina en contra del tiempo”, apostillaba durante la entrevista.

Por último, Antonio Canales adelantó a la audiencia de 7TV el título del que será su último espectáculo en su carrera como intérprete: “Se llamará “Fin de Fiesta” y ya lo estamos preparando para estar un año entero de gira aquí en España y el siguiente año por todos los festivales importantes internacionales... Y llegado ese momento, terminará ese Antonio que ha estado toda mi vida ahí”.

