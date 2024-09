Manu Tenorio contesta a sus inquiokupas y niega sus deudas con Hacienda

Manu Tenorio se ha convertido en uno de los protagonistas de la crónica social de los últimos días tras hacer público el 'infierno' que está viviendo a causa de los inquiokupas que tiene en su casa de Sanlúcar de Barrameda y que, a pesar de que no pagan el alquiler desde mayo de 2023, se niegan a abandonar la vivienda, debiéndole una cantidad superior a los 10.000 euros y ocasionándole tanto a él como a su familia problemas psicológicos y afectándole a su carrera profesional.

Y mientras los inquilinos niegan ser inquiokupas y aseguran que están pagando su renta mensual a Hacienda -550 euros por una deuda que el triunfito tendría con el fisco- la comunidad de vecinos de la localidad gaditana donde está el chalet adosado se han posicionado en contra de Tenorio, afirmando que quiere desalojar a la familia para sacarle provecho a la casa como alquiler turístico.

Una polémica a la que el artista reaccionaba en directo en 'TardeAr', negando sus presuntas deudas con Hacienda y acusando a sus inquiokupas de "mentir como bellacos". "Es una falacia. No tengo deudas, tengo aplazamientos como cualquier hijo de vecino" ha apuntado.

Unas declaraciones en las que se ha reafirmado en su reaparición pública tras salir a la luz el problema que está padeciendo desde hace más de un año. Continuando con sus compromisos profesionales, Manu ha actuado este miércoles en Ubrique y ha confesado con una sonrisa que aunque no están siendo momentos fáciles "necesitaba este concierto".

"Han sido unos días muy turbulentos que a mí me han desgastado mucho, reencontrarme con la gente es maravilloso, te recargan las pilas y más con la gente de Ubrique, gracias" ha afirmado a su llegada al recinto, donde se ha dado un baño de masas y ha recibido el cariño de sus seguidores.

"Bueno familia os puedo asegurar que para mí es un verdadero orgullo y una satisfacción enorme tener la oportunidad de estar aquí con toda la gente de Ubrique, sobre todo después de uno de los días bastante complicados. Como sabéis yo siempre en mi trayectoria musical siempre procuro tener un perfil medio, no hacer mucho ruido pero parece que en estos últimos días mi nombre ha salido a la palestra más de lo que me hubiera gustado y sobre todo por temas que no tienen nada que ver con la música. Ya estamos aquí, tengo un público exclusivo como vosotros, tengo una gente maravillosa como vosotros, os traigo un repertorio gourmet, las canciones no pueden ser más bonitas y espero que las disfrutéis conmigo y lo pasemos todos muy bien. Muchísimas gracias, va por vosotros" expresaba antes de arrancar el concierto, sin ocultar lo mal que lo ha pasado a causa de sus inquiokupas.

Y aunque no quiere entrar en polémicas con sus inquilinos y confía en que sea la Justicia la que actúe para poder recuperar su vivienda, Manu sí ha querido aclarar que "no tengo ninguna deuda con Hacienda. Tengo los aplazamientos, como tenemos cualquiera de hijos de vecinos".

"No han podido demostrar nada, llevan más de un año viviendo ahí, sin contrato. De la forma más amable, más cortés, más educada posible, yo les he dicho que, por favor que me devuelvan mi hogar y, bueno, mi hijo este verano no han podido conocer Sanlúcar porque estos señores han decidido que no disfrutan en mi propia casa" se ha lamentado, dejando claro que no se piensa rendir y continuará luchando para desalojarlos de su chalet.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es