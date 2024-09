Clavijo destaca que el documento sobre migración pactado con el PP "no ataca a nadie"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado este jueves que el documento sobre migración pactado por su Gobierno con el PP "no ataca a nadie" ni "va contra nadie" sino que busca "el diálogo y el entendimiento".



Clavijo, en declaraciones a los medios de comunicación, ha afirmado que este documento tiene "voluntad de acuerdo" y vincula a 12 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas que gobierna el PP, por lo que a su juicio garantiza que el mecanismo de distribución de los menores migrantes va a contar con el apoyo de la mayoría de las autonomías.



Asimismo, ha admitido que le han extrañado los ataques a este documento, que establece nueve puntos, entre ellos los criterios para las derivaciones de los menores no acompañados que llegan a las costas de Canarias y Ceuta y la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería.



El presidente, que ha hecho hincapié en que se trata de un documento que nace "desde la voluntad del acuerdo", ha indicado que es "optimista" y cree que se trata de una propuesta que cuenta con un "compromiso claro por parte del PP" que ya ha sido trasladada al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para negociar y no para atacar.



La propuesta del Gobierno de Canarias y del PP establece que las comunidades se harán cargo de la financiación y gestión hasta el 100% de su capacidad de acogida de menores, mientras que cuando se sobrepase esa capacidad y hasta un 150% la gestión será de las comunidades pero la financiación del exceso corresponderá al Estado.



Una vez superado el 150% de esa capacidad de acogida, la gestión de los menores y la financiación la asumirá el Estado.



Ha puesto en valor que este documento "no solo se firma con el principal partido político de España, el mayoritario en el Congreso de los Diputados, el que tiene mayor autoridad en el Senado", sino que se vinculan a 14 comunidades autónomas gobernadas o cogobernadas por el PP.



Las cinco comunidades restantes que faltan están cogobernadas o gobernadas por el PSOE, ha recordado Clavijo, quien cree que si se logra consensuar una respuesta migratoria se desbloquearía de manera inmediata la derivación y ubicación de los menores y así garantizar su reinserción y escolarización.



También se sentarían las bases de "un gran pacto migratorio" con el fin de dar solución a "un problema estructural que va a durar mucho tiempo", ha agregado.



En su opinión, el Gobierno de Canarias ha hecho lo que no hizo el de España, que es hablar con el PP y conseguir el apoyo a la modificación del artículo 35, incluyendo una ficha financiera.



Con este acuerdo ya se puede contar con los de los diputados del PP en el Congreso para convalidar un decreto ley avalado por 14 comunidades autónomas, según Clavijo.



Preguntado por qué el PP bloqueó abrir el debate en el Congreso sobre la reforma de la ley de extranjería para hacer obligatoria la acogida de menores migrantes en las comunidades ha señalado que "el problema" fue que el Gobierno español no negoció su propuesta con el PP ni con Junts.



El presidente de Canarias ha hecho estas declaraciones tras intervenir en un encuentro organizado por la cadena SER con motivo del tercer aniversario de la erupción del volcán Tajogaite.

