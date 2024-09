Salud anima a las instituciones a luchar "juntas" contra el virus del Nilo

La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha pedido este miércoles que trabajen todas las instituciones "juntas" para luchar contra el virus del Nilo, cada una en su nivel de responsabilidades y competencias, porque se trata de un problema que está "por encima de los partidos y las administraciones".



En su comparecencia en comisión parlamentaria para informar de las líneas estratégicas que va a seguir la Consejería, al frente de la cual lleva tan solo 44 días, se ha referido brevemente a la crisis sanitaria del virus del Nilo, que ha provocado la muerte a siete personas y ha afectado a poblaciones de siete provincias.



Hernández, que ha comenzado su intervención trasladando el pésame del Gobierno andaluz a las familias y allegados de los fallecidos, ha señalado que su departamento es "consciente" de la preocupación e intranquilidad que tienen los andaluces con este problema, sobre todo como consecuencia del incremento de los casos que se han producido.



Sobre dicho incremento este año, ha dicho que "ni siquiera" el Instituto de Salud Carlos III y el CSIC saben explicar por qué hay "tan alta" densidad de larvas y mosquitos hembras, según ha señalado la consejera, quien ha añadido que es una situación que se está analizando.



"Tenemos que trabajar todos juntos, esto está muy por encima de los partidos y de las administraciones, este es un problema que tenemos que abordar todos juntos, cada uno desde su nivel de responsabilidades y competencias porque el objetivo es el mismo", ha indicado la consejera.



Ha afirmado que se mantienen reuniones semanales, que se van a seguir celebrando, de forma que se van a intensificar todos los esfuerzos en prevención para que el año que viene, al menos, se puedan disminuir las "densidades" de mosquitos que este año "por determinadas cuestiones" han comenzado antes a detectar los primeros casos.



El último informe señala, según la consejera, que se detectaron siete nuevos casos de este virus, por lo que el número asciende a 73, de los que tres ya han sido dados de alta, y que la mayoría de los pacientes tienen otras enfermedades.



Los grupos de la oposición, quizá sabedores de que la consejera informará la próxima semana de este asunto, de forma específica, en el pleno del Parlamento, no han hecho ninguna alusión a este problema, salvo la portavoz del PSOE, María Ángeles Prieto, quien ha censurado que no haya dado más información.



Prieto ha reprochado que la consejera no haya dado ninguna explicación desde que fue nombrada y ha confesado que esperaba conocer algunas de las medidas que se van a poner en marcha, al tiempo que le ha recordado que pese a sus argumentos, los expertos sí avisaron de que este año los casos podían aumentar.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es