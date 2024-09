Moreno: "Hemos llegado al tope financiero en sanidad, educación y servicios sociales"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido este miércoles de que su gobierno ha llegado "al tope de sus capacidades financieras" en el ámbito sanitario, educativo y de servicios sociales, lo que ha ligado a la "infrafinanciación" de 1.500 millones anuales de la comunidad.



Moreno, en su intervención previa a la reunión con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), ha lanzado un mensaje "realista": "Nuestras capacidades financieras han llegado a su tope".



Ha explicado que Andalucía no tiene capacidad de deuda si el Gobierno no lo autoriza, que el modelo de financiación autonómica no responde a las necesidades y la población, y que sufren "clarísimos agravios comparativos" con otros territorios.



Por ello, ha pedido a la sociedad y a los colectivos que dirijan la "llamada de atención" a quien tiene más recursos, porque si no "difícilmente" se podrán cumplir algunos objetivos que se han marcado las organizaciones sociales.



Moreno ha dicho que se trabajará para mejorar en el ámbito de la eficiencia en la gestión, pero en el económico el margen ya es "muy limitado".



Ha señalado que Andalucía dedica casi el 50 por ciento de su presupuesto a esos servicios y que el resto de consejerías han tenido que bajar su capacidad de ejecución para afrontar esos recursos, por lo que no se podrá avanzar si no hay un "compromiso" por parte del Gobierno central en materia de financiación.



El presidente andaluz pide que, si en una comunidad se financian al 50 por ciento los servicios, se haga en todas.



Moreno es consciente de que este mensaje puede "molestar" a algunas organizaciones, pero ha dicho que tiene que ser "realista" y decir lo que ocurre, también ante los medios de comunicación.



"Cuando uno tiene gestión por delante tiene que ser consciente de sus posibilidades y limitaciones", ha manifestado.



Sin embargo, ha garantizado el diálogo "al cien por cien" con las organizaciones. Ha resaltado el "esfuerzo" que ha hecho el Gobierno andaluz en cinco años, por ejemplo con una subida del 24 por ciento en el precio de la hora de ayuda a domicilio o las más de 4.500 plazas nuevas residenciales y en centros de día.



Moreno ha subrayado la importancia de estas entidades, que llegan "donde no puede llegar la administración".



La presidenta de CERMI Andalucía, Marta Castillo, en el inicio de su intervención en la reunión, ha admitido que se han quedado "bastantes tristes y preocupados" ante estas manifestaciones.

