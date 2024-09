José María Almoguera cierra las puertas a la reconciliación y destroza a Carmen Borrego

Cuando todo apuntaba a que la reconciliación entre Carmen Borrego y su hijo José María Almoguera estaba cada vez más cerca, el nieto de María Teresa Campos rompe su silencio en una demoledora exclusiva en la revista 'Lecturas' cerrando las puertas a un posible acercamiento a su madre al dejar claro que la relación está "completamente rota".

Dando un paso al frente para convertirse en personaje mediático después de meses asegurando que no volvería a hablar en ningún medio de comunicación, y tras acudir a una première en Madrid en la que se le vio de lo más suelto ante las cámaras, el sobrino de Terelu Campos protagoniza su primera portada en solitario.

Seis meses después de posar con su exmujer Paola Olmedo en la revista 'Semana' para revelar los motivos de su separación y arremeter contra su madre cuando la tertuliana estaba en 'Supervivientes', José María ofrece una nueva entrevista en la que sin pelos en la lengua carga de nuevo contra su progenitora y zanja cualquier posibilidad de reconciliación.

Reconociendo que la quiere "porque es mi madre y no soy de piedra", el joven confiesa que no se "fía" de ella y no sabe "dónde empieza mi madre y dónde el personaje". Durísimo, el primo de Alejandra Rubio asegura que no se cree las lágrimas de Carmen, y sentencia que es en casa y en privado, y no en los platós, donde se debe llorar.

Además, y después de que la colaboradora le haya pedido públicamente en varias ocasiones que por favor le deje ver a su nieto -Hugo, de un año- y tener relación con el pequeño como él la ha tenido con su abuela Teresa Campos, José María advierte a su madre que si "reclama judicialmente ver a su nieto perderá a su hijo para siempre".

Una demoledora exclusiva en la que también tiene palabras para su exmujer Paola Olmedo, revelando que no hay ninguna posibilidad de reconciliación y dejando claro que no tiene que "pedirle permiso" para salir con nadie cuando su matrimonio está "definitivamente roto".

Luis Pliego, director de 'Lecturas', adelantaba el contenido de la entrevista este martes en 'TardeAR' y también desvelaba la reacción de Carmen cuando se ha enterado de que su hijo ha roto su silencio y ha sentenciado para siempre su relación. Como ha contado, la hija de Teresa Campos se ha echado a llorar destrozada, puesto que tenía esperanzas de que todo volviese a la normalidad con su hijo.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es