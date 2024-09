Gibraltar pide a España la devolución del bloque de hormigón que está en la sede de Vox

Gibraltar ha reclamado a España la devolución del bloque de hormigón que Javier Ortega Smith, actual portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y ex secretario general de la formación, se llevó de las aguas que rodean el Peñón y que hoy está en la sede central del partido.





Durante su discurso en el acto de celebración del Día Nacional de Gibraltar, el ministro principal, Fabian Picardo, ha informado de esta reclamación y ha afirmado: "Vamos a traer de vuelta nuestra bloque".



Javier Ortega Smith se llevó este bloque de un arrecife artificial de las aguas que rodean el Peñón en 2014, tras los episodios de hostigamiento a pescadores de la zona que faenaban en las aguas que rodean la colonia.



En 2014 Gibraltar dictó contra él una orden de búsqueda y captura -que solo afecta a su territorio- para que cumpliera una condena de diez años por coger la piedra, que se colocó en la entrada de la sede central de Vox, según ha explicado Picardo.



Picardo ha asegurado hoy en su discurso a los gibraltareños que su gobierno presentó ayer en Madrid una reclamación para la devolución del bloque de hormigón "que Vox robó de nuestras aguas -ha dicho-".



"Nunca entregaremos ninguna parte de nuestra soberanía, jurisdicción o control", por lo que "cuando uno de nuestros bienes soberanos ha sido robado... no descansaremos hasta recuperarlo, tome el tiempo que tome", ha afirmado.



Este Día Nacional se celebra cuando se ultima la negociación del acuerdo entre Reino Unido, la Unión Europea y España sobre el encaje que tendrá la colonia británica tras el brexit.



"Solo firmaré un tratado cuando sea seguro... incluso si eso significa que lleva más tiempo. E incluso si eso significa que el trato nunca llega. Porque no vamos a cambiar nuestra posición sobre nuestros fundamentos", ha afirmado.



Durante el acto político celebrado en la plaza de Casemates, el ministro principal gibraltareño ha leído el mensaje enviado por el rey Carlos III al gobernador de Gibraltar, así como el mensaje del primer ministro británico, Keir Starmer.



El ministro para Europa y los Territorios Británicos de ultramar del Reino Unido, Stephen Doughty, han visitado Gibraltar para la conmemoración del Día Nacional gibraltareño, así como una delegación formada por once diputados y lores de todo el espectro político del Reino Unido.



Además de participar en el acto, los representantes británicos han mantenido reuniones, entre ellas una sesión informativa con el ministro principal gibraltareño sobre el estado de las negociaciones en curso sobre la futura relación de Gibraltar con la Unión Europea, así como una sesión aparte con el viceministro principal centrada en los preparativos simultáneos en caso de producirse un desenlace no negociado con la UE tras el ‘brexit’.



El Día Nacional de Gibraltar conmemora cada 10 de septiembre, desde 1992, el primer referéndum sobre la soberanía del Peñón, celebrado en 1967, en el que los gibraltareños votaron seguir bajo la administración británica, con instituciones propias.



La celebración nació coincidiendo con el 25 aniversario de aquella votación y como reivindicación de la autodeterminación de Gibraltar.

