El Congreso apoyará previsiblemente reconocer a Edmundo González presidente de Venezuela

El PNV votará, en principio, a favor de la proposición no de ley que defenderá esta tarde el PP para reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela, con lo que todo apunta a que saldrá adelante contando también con el apoyo confirmado de Coalición Canaria y el de UPN.



Lo ha adelantado el portavoz del PNV, Aitor Esteban, en una rueda de prensa en el Congreso, donde ha señalado que el PNV siempre estará "frente a la represión, la dictadura, y el oscurantismo y frente a Maduro; no se le puede dar ni un centímetro".



Aunque una proposición no de ley no tiene ninguna trascendencia jurídica, sí la tiene a efectos de reconocimiento parlamentario, ya que obliga al Congreso a posicionarse y en este caso se trata de una cuestión clave del debate político actual.



Desde los nacionalistas vascos confían en que el PP no realice una intervención encendida y partidista -será la diputada Cayetana Álvarez de Toledo la encargada de hacerlo- que les lleve a replantearse el sentido de sus cinco votos, que junto a los del PP (137), Vox (33) y uno por parte de UPN y CC sumarían un total de 177 apoyos.



Esteban entiende la posición del Gobierno español de no tomar partido por Edmundo González pero la oposición venezolana -ha dicho- "pide que se le reconozca" y en base a lo que se ha visto de las actas de las elecciones del 28 de julio, es evidente "que se ha producido la victoria de la oposición mientras que Maduro no ha hecho nada feacientemente por demostrar lo contrario".



Precisamente Esteban, que previamente ha hablado de su posición con el PSOE y la oposición venezolana, ha lamentado que Venezuela, "desgraciadamente", se utilice como ariete para pelear entre el PP y el PSOE y ha pedido sacar este tema "de la pugna política interna".



Los socialistas han presentado una enmienda al texto del PP, cuyo contenido aún se desconoce.

