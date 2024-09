Belén Esteban, más conciliadora que nunca tras el microinfarto de Jesulín de Ubrique

Jesulín de Ubrique se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la crónica social en los últimos días por el gran susto que vivió el pasado sábado, cuando sufrió un microinfarto mientras se encontraba en El Rincón de la Victoria, Málaga, disfrutando de unas vacaciones con María José Campanario.

Como él mismo ha relatado, por la noche empezó a sentir un fuerte dolor en el pecho y en la espalda, y de madrugada, sin avisar a su mujer para no preocuparla, decidió acudir a Urgencias acompañado por un amigo. Allí le hicieron las pruebas pertinentes y, tras varias horas en observación, recibía el alta hospitalaria y regresaba a su domicilio.

Cansado, emocionado y todavía con el 'susto' en el cuerpo, Jesús ha atendido a la prensa a su llegada a su residencia de Arcos de la Frontera tras acudir al cardiólogo y, asegurando que no encuentra explicación a lo que le ha podido pasar porque lleva una vida sana, ha confesado que se va a poner en manos de los especialistas para encontrar un diagnóstico a su microinfarto y si hay algún problema de salud poder solucionarlo.

Un delicado trance para el torero al que Belén Esteban ha reaccionado este lunes en 'Ni que fuéramos Shhh', donde ha revelado cómo se enteró de la noticia y que fue lo primero que hizo al saber que su expareja se encontraba ingresado en un hospital.

"Estaba con mi marido y unos amigos comiendo y me diste la noticia tú (dirigiéndose a su compañera María Patiño). Tengo que ser sincera. Me asusté" ha reconocido, confesando que su mayor preocupación en ese momento fue avisar a su hija Andrea de que el de Ubrique había sufrido un microinfarto. "No llamé a nadie, solo a la persona que tengo que llamar porque es su padre y porque no tiene tres hijos, tiene cuatro. Le puse un mensaje porque hay un cambio horario muy grande (ya que reside en Estados Unidos). No quería que se levantara y se enterara por las redes sociales, que la noticia era 'trending topic'. No quería que se asustara" ha explicado, sin querer dar ningún detalle sobre cómo fue la conversación con la joven.

"Le deseo que esté bien, que se recupere. Está haciéndolo todo bien, yendo al médico y haciéndose pruebas" ha añadido conciliadora. "Entiendo que se asustara con el dolor en el pecho porque siempre piensas en lo peor. Él no es una persona que esté acostumbrado a ir al hospital, solo cuando el accidente y las cogidas en la plaza. Siempre fue muy sano. Me parece bien que no quisiera que su familia se enterara para que no sufrieran. Admiro que no se lo dijera a María José porque en ese momento te llevas un susto tremendo. No la quería asustar. No me extraña que quisiera llamar a su compadre y que no avisara a su mujer para no preocuparla. Yo sí llamaría a mi marido pero cada persona es un mundo. Qué susto se llevaría después cuando la tuvo que llamar desde el hospital de Málaga", ha comentado, defendiendo la decisión de Jesulín de no decir nada a Campanario sobre su microinfarto en un primer momento.

"Por muchas guerras, cuando lo vi me asusté. Yo no tengo ninguna relación con nadie de ellos ni creo que la vayamos a tener ya en la vida. Pero cuando me lo dijiste pues la verdad que me asusté, y lo que quiero es que se ponga bien, te lo digo de corazón. Una cosa no quita a la otra. No quiero que le pase nada, tiene a su mujer y tiene cuatro criaturas. Eso es lo importante" ha zanjado, deseando al torero que se recupere pronto.

