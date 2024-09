Moreno emplaza a Sánchez a convocar un referéndum en España sobre el "cupo" para Cataluña

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha emplazado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a reformar la Constitución y convocar un referéndum en España para "votar y decidir" si quieren "ese modelo de cupo propiciado por el separatismo catalán".

Moreno ha lamentado que Sánchez "se salte a la torera las más mínimas y elementales normas" y que "no guarde consideración a los poderes" del Estado por una "supervivencia" en el poder que lleva al "agotamiento" a esos poderes.

En una entrevista en Onda Cero, ha manifestado que el "cupo" catalán está "fuera de la Constitución" y que no sólo rompe principios recogidos en ella, sino que también rompe "el discurso de la izquierda" sobre la igualdad y la solidaridad, además con un privilegio para los territorios más ricos sobre los pobres.

Sobre la condonación de la deuda, Moreno ha explicado que ese no es el problema de Andalucía, sino la financiación autonómica, pero cree que Sánchez quiere "blanquear" así con el resto de comunidades el acuerdo con los independentistas catalanes.

"Nosotros no estamos para blanquear negociaciones turbias", ha manifestado Moreno, quien ha cuestionado qué mensaje se mandaría a Europa, al resto de administraciones o a los ciudadanos, que se esfuerzan en la contención del gasto.

Moreno considera que si Sánchez quiere hablar de deuda tiene que "sentar a todas las comunidades", porque de forma bilateral "no se sabe lo que negocia con una u otra", y para ello el órgano es la Conferencia de Presidentes.

Sobre pedir la gestión de los impuestos como Cataluña, ha preguntado "dónde queda entonces España" y el papel de redistribución de la riqueza. Además, ha explicado que Andalucía saldría perdiendo hasta 6.000 millones porque no tiene la renta per cápita, las infraestructuras o la capacidad productiva de comunidades como Cataluña.

Al ser preguntado sobre las bajadas de impuestos en Andalucía, ha defendido que beneficia a las clases medias y bajas de la comunidad y ha argumentado que en la comunidad no hay millonarios "en un número significativo".

"Si el presidente me convoca, tengo obligación de ir"

Moreno ha insistido en que si Sánchez le convoca a una reunión irá, para hablar "con criterio y rigor" del problema de la financiación de las comunidades. "Si el presidente de mi país me convoca, yo tengo la obligación de sentarme con él", ha dicho.

El presidente andaluz considera que "las formas institucionales" deben cuidarse, ya que cuando los ciudadanos "pierden la credibilidad" en ellas, "los populismos engordan".

Sobre la posición de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso en contra de que los barones populares acudieran a la cita, ha subrayado el "nivel de desconfianza total" que ella tiene con Sánchez porque "sufre en primera línea la actitud soberbia" del presidente del Gobierno.

Ha explicado que lo que Ayuso trasladó a los barones es que Sánchez les ha mentido y que reunirse con él no sirve para nada "porque siempre miente", pero no manifestó que no quisiera ir, "sino que no le da ningún crédito".

"Yo tengo claro que soy representante del Gobierno de Andalucía, si el presidente de mi país me convoca, yo tengo la obligación de acudir".

