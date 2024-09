El Gobierno andaluz recurre la ley de amnistía y pide la recusación de tres magistrados

El Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno presenta este lunes ante el Tribunal Constitucional el recurso contra la ley de amnistía y la recusación de los magistrados Cándido Conde Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Diez.



Moreno ha anunciado esta medida en un acto en Lucena, en el que ha dicho que se trata de "un atropello ante un derecho fundamental ante el que Andalucía no puede, no debe y no va a mirar hacia otro lado".



Fuentes del Ejecutivo autonómico han informado de que también se pide la recusación de los tres magistrados.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es