Denuncian la "exclusión" de niños con Síndrome de Down de los colegios ordinarios

Down España ha pedido que este curso 2024-2025 sea "el último" en el que se pueda "excluir" a los menores con síndrome de Down del sistema educativo ordinario y ha denunciado "falta de apoyos, recursos o compromiso de los centros".

Según recuerdan, la Ley Orgánica de la Educación (LOMLOE), conocida como 'Ley Celaá', indica en su artículo 74 que "el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años", los "centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad".

Sin embargo, Down España lamenta que cuatro años después de la aprobación de la LOMLOE, España está "lejos de lograr este objetivo y, cada año, cientos de alumnos con discapacidad intelectual son derivados a centros de educación especial o se ven obligados a cambiar a dicha modalidad educativa, debido a la falta de los apoyos necesarios, recursos o compromiso de los centros ordinarios".

En concreto, la organización advierte de que 41.000 alumnos con discapacidad están escolarizados en alguna modalidad de enseñanza "segregadora".

"La situación actual, respecto a la educación, es frustrante porque está involucionando. A día de hoy, ningún niño con síndrome de Down debería quedar fuera del sistema educativo ordinario porque si la educación no es inclusiva, no es una educación de calidad", ha advertido el presidente de Down España, Mateo San Segundo.

Además, apunta que, según el último informe del Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, "España vulnera gravemente el derecho a la educación inclusiva porque no elimina las barreras de acceso a la escuela ordinaria que encuentra el alumnado con discapacidad y no garantiza su continuidad en la enseñanza secundaria".

Por ello, Down España ha lanzado la campaña 'Quiero ir al cole contigo' con el objetivo de sensibilizar sobre "la importancia de impulsar la transformación del sistema educativo" y para que la educación inclusiva "sea real, cuente con los apoyos y ajustes necesarios para dar respuesta a la diversidad del alumnado y respete el derecho a la educación de los niños con síndrome de Down".

En este sentido, San Segundo ha insistido en la necesidad de "la elaboración urgente del 'Plan de Inclusión Educativa' que cumpla los requerimientos de la ONU y esté acompañado por el compromiso de los agentes implicados: Gobierno, Administraciones, profesionales de la educación, tercer sector y familias del alumnado con síndrome de Down".

