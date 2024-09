Andalucía pierde 25.000 niños este curso escolar

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta, Carmen Castillo, ha asegurado este lunes que el curso comienza este martes en Andalucía con 25.000 niños menos que en el curso 2023/2024 y "por primera vez se advierte" también esta disminución de alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato. Así lo ha confirmado la consejera en una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press.

Un total de 717.024 alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial comienzan las clases este próximo martes 10 de septiembre en 2.741 centros docentes. El día 16 será el turno para el alumnado que cursa Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de Adultos (883.357 estudiantes), mientras que el día 20 comenzará el curso en las enseñanzas de régimen especial (Música, Danza, Artes Plásticas, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Arte Dramático e Idiomas), con 84.071 estudiantes.

En su conjunto, este mes de septiembre comenzarán las clases un total de 1.796.455 estudiantes y casi 130.000 docentes en 7.247 centros, tanto públicos como concertados y privados, según informó en una nota de prensa la Junta de Andalucía. Preguntada sobre las críticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que aludía a la pérdida de 2.000 aulas públicas mientras se rebajan impuestos "a los ricos", la consejera de Desarrollo Educativo ha asegurado que "la realidad es tozuda". "Es verdad que se cierran unidades de Infantil y Primaria, pero es que tenemos 25.000 niños menos; y hemos puesto muchas más plazas en Formación Profesional", de forma que, según las cifras de la Junta, "en el cómputo total de unidades, tenemos 600 más de las que había hace cinco años".

En concreto, Carmen Castillo ha aludido a las 47.000 plazas de FP que se han incorporado a la oferta de este nivel y ha insistido en que "lo que vamos perdiendo en escolarización básica hasta cuarto de la ESO, lo estamos poniendo en enseñanza no obligatoria". "La reincorporación de la población al sistema educativo es el esfuerzo que hay que hacer. La FP es nuestra punta de lanza porque necesitamos cualificar y recualificar" a los jóvenes, ha argumentado.

En relación con la convocatoria extraordinaria que ha lanzado la Consejería para cubrir "todas esas bajas que son sobrevenidas" de docentes cuya incorporación estaba prevista a partir del pasado 2 de septiembre a fin de garantizar la cobertura de puestos con el arranque del curso escolar, Carmen Castillo ha asegurado que "no va a haber problemas en los centros educativos". "Hemos hecho un esfuerzo por incorporar a personal en el mes de agosto y creo que los centros están preparado", ha subrayado. Actualmente, son más de 1.000 las bajas notificadas por los centros, según los números facilitados por la Consejería a Europa Press, que garantiza que se cubrirán "al cien por cien".

En un comunicado de prensa, el departamento de Castillo explicaba la semana pasada que la Consejería "anticipó en este verano la adjudicación de vacantes para el curso 2024/2025 en la colocación de efectivos". En total, se adjudicaron 38.412 plazas correspondientes a comisiones de servicios y jubilaciones, así como las ampliaciones de plantilla que se produjeron en el mes de julio.

El pasado 4 de septiembre, a través del sistema informático para la cobertura de plazas vacantes --jubilaciones y comisiones de servicio-- e interinidades de la Consejería "se convocan 591 vacantes sobrevenidas del cuerpo de maestros, facilitando así su cobertura al personal mejor posicionado en las bolsas antes de proceder a las sustituciones del cien por cien de las bajas notificadas por los centros a partir del 1 de septiembre, que tendrá lugar a través del sistema informático este próximo lunes junto con las vacantes de Secundaria y demás enseñanzas de cara al inicio del curso".

Además, aclaraba el comunicado de la Junta, habrá un segundo llamamiento por el sistema informático el jueves 12 de septiembre para "cubrir todas las plazas necesarias en ese momento". A preguntas de los medios en Huércal de Almería, la consejera Carmen Castillo ha recalcado el "esfuerzo" efectuado por su departamento para ubicar "a 40.000 profesores a lo largo de julio y agosto" de cara a que todos los centros tuvieran disponible a su profesorado cuando, habitualmente, esto se hacía "a principios de septiembre".

"En esta primera semana hemos colocado a las personas que venían de comisiones de servicios interterritoriales, interprovinciales, personas que por distintos motivos se han producido vacantes sobrevenidas", detallaba antes de asegurar que las plazas no cubiertas por el momento se corresponden a los docentes que no se han incorporado a 2 de septiembre "por distintos motivos", principalmente, por "bajas" médicas. "Esos puestos sí que estaban adjudicados y que sí que estaban cubiertos", advertía la titular andaluza de Desarrollo Educativo, quien justificaba la imposibilidad de prever que esas incorporaciones no se iban a producir.

