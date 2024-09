Márquez demuestra que 'en río revuelto' es el mejor; segunda victoria consecutiva

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23) volvió a demostrar que 'en río revuelto' es el mejor con diferencia y se adjudicó el Gran Premio de San Marino de MotoGP, su segunda victoria consecutiva de la temporada.



En cuanto comenzó a llover, aunque tímidamente, Marc Márquez vio su oportunidad, atacó a todos sus rivales, se puso líder sin entrar a cambiar de moto, un error que cometieron algunos rivales, entre ellos el líder del mundial, el español Jorge Martín, y fraguó la que iba a ser su segunda victoria consecutiva de la temporada, la quinta en MotoGP en este escenario tras las conseguidas en 2015, 2016, 2018 y 2019, y la sexagésimo primera en la categoría.



En el mundial sigue líder Jorge Martín (312 puntos), decimoquinto tras un garrafal error al precipitarse a la hora de entrar a cambiar de moto por la aparición de una tímida y corta lluvia, con apenas siete puntos de ventaja sobre Bagnaia (305) y con 53 puntos respecto a Marc Márquez (259).



La posibilidad de lluvia se convirtió en la gran protagonista de la carrera de MotoGP, lo que obligó a todos los equipos a preparar una de las motos para esas condiciones y la otra para seco, con la que todos los pilotos se 'presentaron' en la formación de salida, y en las que se podían ver gotas de lluvia en las cúpulas de los carenados.



Además de las dudas por las condiciones atmosféricas, en los momentos previos a la salida se conoció que el italiano Luca Marini sería baja por no encontrarse en las mejores condiciones físicas, lo que dejaba al equipo oficial de Honda sin representantes, al no disputar tampoco el fin de semana, por una fuerte gastroenteritis, el español Joan Mir.



A pesar de las dudas por las condiciones atmosféricas, con una tímida lluvia intermitente, la carrera fue declarada de mojado, lo que facultaba a todos los pilotos a poder entrar en sus talleres para cambiar de moto.



Se apagó el semáforo y esta vez el autor de la 'pole position', 'Pecco' Bagnaia, no se dejó sorprender, secundado por Jorge Martín, que tuvo que superar a su compañero de equipo Franco Morbidelli, mientras Marc Márquez tenía sus más y sus menos con el italiano Enea Bastianini, pero, antes de cumplirse la primera vuelta, ya había superado al australiano Jack Miller (KTM RC 16) y al italiano Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP23).



Pedro Acosta (Gas Gas RC 16) fue otro de los que mejoró una posición en la vuelta inicial, de las veintisiete con las que estaba programada la prueba, aunque para ello tuvo que resistir la presión de algunos de sus rivales, que incluso propició un toque con el italiano Franco Morbidelli, en el que perdió los alerones delanteros del lado izquierdo de su moto.



Una vuelta más tarde Acosta pudo con Morbidelli, pero el italiano le devolvió poco después el adelantamiento.



Bagnaia se mantuvo firme en el liderato, perseguido por Jorge Martín, Morbidelli, Pedro Acosta -que se fue por los suelos en la curva catorce de la cuarta vuelta, aunque regresó a la carrera-, Brad Binder, Enea Bastianini y Marc Márquez.



Bastianini superó al surafricano Brad Binder y Marc Márquez intentó hacer lo mismo, aunque tuvo que esperar un par de vueltas para lograr su objetivo y así evitar que el italiano se marchase en solitario para adelante, mientras Bagnaia, Martín y Morbidelli ya contaban con casi tres segundos de ventaja sobre sus rivales más directos.



Pero el ritmo de cabeza de carrera fue tan alto que Franco Morbidelli, que intentaba mantenerse tras Bagnaia y Martín, se fue por los suelos en la curva uno cuando la lluvia comenzaba a caer con algo más de intensidad, lo que hizo saltar todas las alarmas en el resto de los equipos, que prepararon las motos con configuración de agua.



Jorge Martín fue el primero en entrar en su taller a cambiar de moto, en una decisión muy arriesgada porque la lluvia todavía no tenía la intensidad suficiente, pero que en el fondo fue el aviso para el resto de pilotos como Aleix Espargaró, Raúl Fernández, Maverick Viñales o Pedro Acosta, que optaron igualmente por entrar a cambiar de moto.



En esas condiciones, sin que la lluvia llegase a caer de manera intensa, las que más gustan a Marc Márquez, el ocho veces campeón del mundo se encontró líder de la carrera en la novena vuelta, superando a Bagnaia y con dos especialistas en agua como Miller y Binder, tras el italiano.



Martín se equivocó en el cambio de moto, al no caer la lluvia, y tanto él como el resto de pilotos que había arriesgado a la hora de usar la moto con configuración de agua tuvo que entrar nuevamente en su taller a cambiar de moto, lo que le hizo perder una vuelta con la cabeza de carrera.



Un garrafal error que aprovecharon sus principales rivales en la pelea por el título mundial de MotoGP en 2024, que, además, lideraban la carrera: Marc Márquez y 'Pecco' Bagnaia.



Márquez comenzó a consolidar su liderato poco a poco, sin que Bagnaia diese la impresión de poder o querer disputar la victoria al español -quizás más pensando en modo campeonato que por la victoria parcial-, en tanto que por detrás se iban acercando poco a poco Enea Bastianini y Jack Miller, con Alex Márquez en una meritoria quinta posición aprovechándose igualmente de las condiciones atmosféricas.



Jorge Martín, en la decimocuarta vuelta, era decimoquinto, pero con vuelta perdida, al igual que el resto de pilotos que optaron por entrar a cambiar de moto: Maverick Viñales, Pedro Acosta, Aleix Espargaró -que se retiró de carrera poco después-, Raúl Fernández y Alex Rins.



En el decimoquinto giro Alex Márquez consiguió superar a Jack Miller para ascender al cuarto puesto de carrera, aunque sin lograr dejar atrás a sus rivales más directos.



Márquez y Bagnaia protagonizaron una segunda parte de la carrera en la que las diferencias tan pronto crecían como se acortaban, pero siempre con el español marcando el ritmo, con un Enea Bastianini 'navegando' tercero, en tierra de nadie, a poco más de un segundo.



A diez vueltas del final, el ocho veces campeón del mundo supo mantener las diferencias sobre el vigente campeón y también respecto a un Enea Bastianini que no dio muestras de poder recuperar el terreno cedido a sus rivales y parecía conformarse con la tercera plaza.



Marc Márquez demostró a siete vueltas del final que no estaba dispuesto a vender barata su derrota y, con un registro de 1:31.564, estableció un nuevo récord absoluto de carrera que le daba una ventaja de más de un segundo sobre 'Pecco' Bagnaia, quien decidió arrojar la toalla para no comprometer su situación en el campeonato.



La victoria de Marc Márquez resultó inapelable, con un ritmo que ya no pudo ni seguir su rival más directo, 'Pecco' Bagnaia, y con un Enea Bastianini tercero, en solitario, lejos de la cabeza de carrera.



La cuarta plaza fue para Brad Binder, por delante de Marco Bezzecchi, Alex Márquez, Fabio Quartararo, Jack Miller, Fabio di Giannantonio y Pol Espargaró, que completaron las diez primeras posiciones.

