Comisión Social del Atlético rechaza los horarios y dice que la Liga "se está adulterando"

La Comisión Social del Atlético de Madrid manifestó este domingo su "absoluto rechazo al criterio" de LaLiga para fijar los horarios; criticó que al Real Madrid, al que califica como "el gran dopado" de la competición, "se le den 48 horas más de descanso" que al conjunto rojiblanco para el derbi del próximo 29 de septiembre "sin nada que lo justifique" y consideró que el torneo liguero "se está adulterando sistemáticamente".

"Resulta bochornoso constatar una y otra vez el trato de favoritismo hacia el club del que es seguidor Javier Tebas, sin importar quienes puedan resultar perjudicados por sus decisiones", expuso en un comunicado difundido este domingo por la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid, que forma parte de la citada comisión social.

"Sabemos desde hace tiempo que la Liga apuesta decididamente porque los dos grandes dopados de nuestra competición estén siempre en los dos puestos más altos de la clasificación. Es una realidad contra la que es muy difícil luchar, pues el fútbol, hoy en día, es puro negocio y en eso tanto Javier Tebas como Madrid y Barcelona son unos expertos", añadió.

"Pero lo que nunca aceptaremos es la adulteración de la competición, porque lo cierto es que la competición se está adulterando sistemáticamente, con desprecio absoluto hacia los aficionados del resto de equipos. Desprecio que, en el caso de nuestro equipo, resulta particularmente soez e impresentable", remarcó.

"El último episodio acaecido pone claramente de manifiesto que, por parte de la Liga, están dispuestos a llevar su errática manera de fijar los horarios hasta el extremo, sin importar quién pague las consecuencias. De otra manera no se puede entender que, para el partido del próximo derbi, al gran dopado se le den 48 horas más de descanso que al Atleti, y se haga, además, sin nada que lo justifique. Si no ponen los dos partidos anteriores el mismo día es, simplemente, porque no les da la gana", advirtió.

En ese sentido, la Comisión Social del Atlético ("un órgano consultivo formado por representantes de diversos colectivos y aficionados" del club constituido en julio de 2022, según explicó entonces la entidad) pone el foco en los horarios de la jornada previa al derbi (la séptima), en la que el Real Madrid recibirá el martes 24 de septiembre al Alavés y el equipo rojiblanco visitará el jueves 26 de septiembre al Celta en el estadio de Balaídos. El domingo 29 es el derbi.

"Estamos hartos de la situación"

Igualmente, tras el "acuerdo unánime tomado por todos sus miembros" en su reunión del sábado "y haciéndose eco del profundo malestar existente entre los aficionados del club ante la torticera y discriminatoria política seguida por la LFP (LaLiga) a la hora de fijar los horarios", la comisión insistió en su "absoluto rechazo al criterio seguido por la Liga para fijar los horarios de los partidos". "O, para ser más exactos, a su falta de criterio", añadió.

Para ella, "los agravios comparativos" no acaban, "ni mucho menos", con los horarios de la jornada previa al derbi.

"Casualmente, al Atleti se le están poniendo la inmensa mayoría de los partidos (15 de 22 la temporada pasada y 4 de 4 en lo que va de la presente), los domingos por la noche. Lo que dificulta sobremanera la asistencia de niños y aficionados que tienen que desplazarse desde fuera de Madrid. A lo que hay que añadir el daño económico a las peñas, que tienen imposible llenar sus autobuses", repasó.

"Esperamos que la Liga reconsidere sus protocolos, unos protocolos que se caracterizan por ignorar los derechos de los aficionados, que bastante tienen ya con no poder programar con tiempo sus desplazamientos porque quién organiza la competición es incapaz de programar un calendario con horarios para toda la temporada, como ocurre en otras ligas", agregó.

"En cualquier caso, queremos decir alto y claro que estamos hartos de la situación que denunciamos y exigimos un mayor respeto para con nuestro Atleti, uno de los clubes más grandes de Europa que, sin embargo, se está viendo ninguneado de manera grosera por parte de la LFP (LaLiga)", concluyó el comunicado de la Comisión Social del Atlético.

La Comisión Social está formada por "un miembro del Senado Atlético, un representante de la Unión Internacional de Peñas, un integrante de la peña más numerosa de la Comunidad de Madrid (Peña Atlética Remedios de Colmenar Viejo), un representante de la peña con más seguidores de fuera de Madrid (Peña Atlética Soriana), un miembro de la asociación Los 50, un integrante de los voluntarios del Atleti, un socio de la grada de animación, un socio discapacitado, un abonado vip y un accionista del club", según informó la entidad rojiblanca en el momento de su constitución.

