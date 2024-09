Archivan la causa a cuatro mossos por las lesiones de un proyectil a una fotoperiodista

Una jueza ha archivado de nuevo la causa a cuatro agentes de los Mossos d'Esquadra por las lesiones que sufrió una fotoperiodista por el impacto de un proyectil mientras cubría los disturbios en Barcelona contra la sentencia a la cúpula del 'procés', después de que el Tribunal Constitucional le ordenase reabrirla en 2022.



Así lo ha acordado la titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Barcelona en un auto, al que ha tenido acceso EFE, en el que, a petición de las defensas de los agentes y siguiendo el criterio de la Fiscalía, archiva de forma provisional esta causa, abierta a raíz de una querella interpuesta por la fotoperiodista, que denunció que sufrió lesiones por un proyectil de foam lanzado por los Mossos.



La fotoperiodista Sira Esclasans denunció que el 16 de octubre de 2019 resultó herida en una pierna por el disparo de un proyectil de foam cuando cubría una manifestación ante el Departamento de Interior por la actuación de la policía catalana en los disturbios contra las sentencia del 'procés'.



El juzgado archivó inicialmente el caso en marzo de 2021 -una decisión avalada en septiembre de ese mismo año por la Audiencia de Barcelona-, aunque en octubre de 2022 el Constitucional le ordenó reabrir la causa, a raíz de una petición de la entidad pro derechos humanos Iridia, que representa a la fotoperiodista, para seguir investigando.



Desde que se reabrió el caso, la jueza ha interrogado a varios mossos que formaban parte del dispositivo esa noche y a un periodista que estaba en el lugar y que testificó que los agentes no apuntaban a los informadores, sino a los manifestantes.



En su nuevo auto de archivo, la jueza sostiene que la denunciante había publicado inicialmente un mensaje en las redes sociales afirmando que le había "rebotado" una bala de foam, aunque en su declaración judicial manifestó que no vio ningún rebote y que en la red social X se había expresado "coloquialmente".



También resalta la jueza que los mossos, algunos de ellos representados por Sandra Melgar en nombre del Sindicato de Policías de Cataluña (SPC), han declarado en sede judicial que esa noche fue "necesario" lanzar proyectiles de foam porque un grupo de manifestantes les estaban arrojando objetos y pirotecnia, ante lo que los mandos les ordenaron disparar "contra la masa hostil", si bien no apuntaron "en ningún momento" hacia los periodistas.



Los mossos que comparecieron ante la jueza alegaron igualmente que pidieron a los periodistas que se apartaran y que además aquella noche también intervinieron en el lugar varios agentes de la Policía Nacional.



Por todo ello, la jueza considera terminadas las diligencias y acuerda de nuevo el archivo provisional de la causa.

