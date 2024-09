Escalinata Parking Plaza Inclinada Ojala a la tercera sea la buena.

Articulo borr escalinata

Consultar hemerotecas ayuda a situar hechos, sucesos en una línea de tiempo, permitiendo con ello dimensionar el conjunto de actuaciones, anuncios, informaciones,… que sobre ellos se han promovido. Al hacerlo aparece con mayor nitidez la evolución de los acontecimientos.

La noticia de actualidad es la demolición del tristemente conocido “Parkíng de la Escalinata”. Lo de “Escalinata” es preciso explicarlo porque por más que alguien se acerque el lugar no encontrará escalinata alguna. Este sobre nombre proviene de la Escalinata que antaño se construyó en la década de los años 60 y que fue demolida para erigir el Parking que ahora se demuele. Alguien podría calificarlo como una especie de signo de los tiempos de una transición que atropelladamente pretendía “modernizar” Algeciras a fuerza de destrozar lo ya existente. Sin duda habrá quien pensará lo contrario. La escalinata conectaba la Plaza Alta con el Paseo Marítimo, estableciendo la comunicación peatonal entre el tradicional espacio público referente de la ciudad con el nuevo paseo marítimo. Esta construcción seguía un modelo en cuatro niveles con accesos mediante una combinación de rampas y escaleras cuyos tramos desembocaban en miradores ajardinados. Rodeada de edificaciones bajas se proyectaba en el paisaje urbano con un cierto aire de monumento. La planificación urbanística posterior a la vista del ahogamiento en el que quedó sumergida por la construcción de altos edificios circundantes y el abandono de su mantenimiento y adecentamiento convirtieron este emblemático espacio es un lugar insalubre e inseguro, lo que generó la proliferación de refugio de toxicómanos y retrete de transeúntes foráneos. Como tantas veces ocurre se deja de mantener lo que se tiene, se ignora su protección medioambiental y paisajística, por mor de la especulación inmobiliaria, todo el frente del paseo marítimo es un claro ejemplo, y se acaba por demoler y volver a construir. Todo ello con el sobre costo que supone al dinero de todas las personas contribuyentes el descalabro.

Todo comienza cuando las obras del Parking “la Escalinata” afectan gravemente a la cimentación de un edificio colindante también denominado “Escalinata”. Consecuencia de ello, el 10 de abril de 2007, el Ayuntamiento declaró en ruinas al edificio que tuvo que ser desalojado por los daños estructurales que le causo la obra del Parking vecino. En 2008 los propietarios desalojados del edificio solicitaron una licencia de obras al Ayuntamiento de Algeciras, presentando un proyecto de demolición. Licencia que fue concedida con fecha 24 de febrero de 2009, sin que ni siquiera fue retirada. Esta situación provoca que el 20 de mayo de 2010 este titular: “El Ayuntamiento comienza los trámites para la venta forzosa del edificio Escalinata”. Ya que los propietarios no acaban por proceder a la demolición proyectada y autorizada, mediante la licencia correspondiente. Al día siguiente otro titular: “PP y PA se apoyan en los informes técnicos en el caso Escalinata”. Tres días después el 25, el entonces Concejal de Urbanismo del PSOE Sanchez “Rull acusa al PP de ser "la mano que mece la cuna" en el caso Escalinata”.

Se inicia con ello un rifirrafe entre los partidos políticos presentes en el consistorio pretendiendo, no dilucidar solución alguna, sino cargar la responsabilidad de los daños causados por la obra del Parking al contrincante. Las informaciones del momento recogen declaraciones en el sentido de que el partido que gobierna PSOE, pretende imputar los costos del desaguisado a los concejales que votaron a favor de la realización del Parking. Otro partido se defiende esgrimiendo la aprobación en pleno se realiza “en base a los informes técnicos que indicaban la legalidad de esta actuación” y que ello evita la responsabilidad de los concejales. Entre tanto el concejal delegado de Urbanismo, Diego Sánchez Rull, califica la situación como no es la deseable por el Ayuntamiento, “que ha hecho cuanto ha estado en su mano por darle una solución, inclusivo pagando alquileres y realojamientos más allá de sus obligaciones. Frente a ello no ha encontrado la necesaria colaboración por parte de la propiedad para hacer frente a sus obligaciones, pese a que la aseguradora desembolsó 1,5 millones de euros para que se llevara a cabo la rehabilitación o demolición.” Esta cantidad la calculo el Arquitecto, designado por el juzgado n 1 de lo contencioso administrativo de Algeciras. El mismo concejal insistiendo en que “El señor Landaluce no debe ponerse nervioso ni cargar sus culpas sobre los técnicos municipales. Que se haga responsable de las actuaciones que acometió con el PA, partido con el cual dejó trazada la hoja de ruta de un desmán que está costando, y puede costar en el futuro al ayuntamiento y a los ciudadanos, mucho dinero. “

Llegados a este punto conviene hacer un inciso y proyectar la forma de actuar del Ayuntamiento, se del signo que sea, a lo largo de todos estos años, con respecto a los desalojos de las familias de dos bloques de los CA-8 de la Piñera. En palabras del portavoz del Ayuntamiento a quienes habitaban el edificio La Escalinata les dio una solución “incluso pagando alquileres y realojamientos más allá de sus obligaciones” más aún aportándoles 1 millón y medio de euros para que rehabilitaran o demolieran. Habrá quien expondrá que no son situaciones similares, sin embargo ambas dos parten de responsabilidades de administraciones públicas, ya que las viviendas de los CA-8 son viviendas sociales por más que haya quien se empeñe en lo contrario.

Volviendo a la demolición del edificio de La Escalinata está pendiente el echar cuentas de el enorme costo que a hacienda municipal le ha supuesto esta tortuosa historia repleta de sentencias judiciales. En fecha cercana al inicio de esta historia, concretamente en junio de 2010 un titular manifestaba: “El equipo de Gobierno valoró las 14 sentencias del edificio Escalinata” y el diciembre de 2012 otro titular informaba que “El TS reitera la nulidad de parte del plan de movilidad en el caso Escalinata” para seguidamente ese mismo mes el “El PSOE califica el Escalinata como "una de las pésimas herencias" urbanísticas del PP y el PA” y un día después “El PP acusa al PSOE de no querer asumir su responsabilidad en el caso Escalinata”

Hasta el día de hoy que las maquinas han comenzado a demoler el Parking de la Escalinata han seguido los partidos políticos tirándose unos a otros la responsabilidad de la enorme deuda que toda la ciudadanía algecireña debe soportar por este, y otros asuntos. Queda pendiente de explicar bastante de las idas y venidas del Ayuntamiento que comenzó instando a la demolición de un edificio en ruinas y la oposición sistemáticamente costosa contra la demolición del parking que produjo tal ruina. Algunos titulares dan fe de ello desde febrero de 2013: “El Ayuntamiento declarará nula la licencia de demolición del edificio Escalinata y actuará en “ejecución por sustitución". Diciembre de 2014 “El Ayuntamiento de Algeciras aclara que el parking La Escalinata no será demolido”. En noviembre de 2016:“El ayuntamiento recurrirá la decisión de TSJA de demoler La Escalinata”. En abril de 2017 “El Ayuntamiento estudia un recurso de casación por el caso Escalinata” y en mayo de ese año la respuesta del tribunal supremo que : “dice”” "no" al parking La Escalinata de Algeciras”.

Todos los políticos lamentan el daño que se ha producido a las arcas municipales, pero como ocurre en ocasiones “entre todos lo mataron y el sólo se murió”. Siempre mirando a futuro y confiando que algo se haya aprendido de las dos “escalinatas” precedentes habrá que dar la bienvenida al nuevo proyecto de la Plaza Inclinada que contó con el consenso de todos los partidos políticos, siendo aprobado por el pleno municipal de 26 de julio de 2022 con un costo de casi 4 millones de euros.

Fdo Rafael Fenoy

